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Китайцы показали свою версию "Чёрного ястреба"

13.11.2017 Warspot 111 0
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Вертолёт Z-20
Вертолёт Z-20 во время испытательного полёта.
Источник: popularmechanics.com

В Китае "клонировали" американский вертолёт Black Hawk. Вчера, 9 ноября, журнал Popular Mechanics сообщил о том, что на одном из испытательных полигонов в Тибете прошли лётные тесты новых вертолётов Z-20.

Полёты сразу двух прототипов состоялись на аэродроме Сяхэ (Ганьнань-Тибетский автономный округ). Испытания новых вертолётов вряд ли вызвали бы интерес СМИ, если бы не их схожесть с американскими машинами Black Hawk. За похожий внешний вид китайские Z-20 уже прозвали Copy Hawk (от англ. copy – копировать).

Компания Harbin Aircraft Manufacturing пока не раскрывает характеристики новых вертолётов. Из официального описания известно, что машины имеют "вместительный пассажирский отсек, оснащены новейшими радиоприёмниками UHF/VHF и системой спутникового позиционирования GPS/Beidou".

На снимках новых вертолётов видно, что они оснащены несущими винтами с пятью лопастями, в то время как американские Black Hawk имеют четыре лопасти. Кроме того, китайские вертолёты имеют более короткую носовую часть. Известно, что в 80-е годы Китай закупил несколько образцов S-70 Black Hawk – экспортной модификации американского армейского вертолёта UH-60 Black Hawk. Но после 1989 года, когда китайское правительство подавило протесты студентов, западные страны ввели эмбарго на продажу вооружений в КНР. Китай неоднократно предпринимал попытки "клонировать" имеющиеся образцы техники, и в некоторых случаях они оказывались весьма успешными. Так, французский вертолёт Aerospatiale SA 321 Super Frelon стал китайским Z-8, а Eurocopter Dauphin производится как Z-9 и Z-19.


Вертолёты Z-20 на аэродроме Сяхэ.
Источник: popularmechanics.com

Попытки "клонировать" Black Hawk долго были безуспешными, поскольку Китай не обладал техническими возможностями для производства авиадвигателей должной мощности. Известно, что первый испытательный полёт прототипа Z-20 состоялся только в 2013 году. По неофициальной информации, испытания, которые прошли в Тибете, позволят производителю протестировать работу силовой установки вертолёта в условиях разрежённого воздуха (средняя высота над уровнем моря в Тибете составляет 4000 м).
10.11.2017
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Франция
Продукция
Dauphin
UH-60
Компании
Aerospatiale
Airbus Helicopters

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