Объединённые Арабские Эмираты заказали французские корветы



Корвет типа Gowind 2500 ВМС Египта.

Источник: navyrecognition.com Корвет типа Gowind 2500 ВМС Египта.Источник: navyrecognition.com

Франция продаст корветы типа Gowind 2500 в Объединённые Арабские Эмираты. Вчера, 9 ноября, портал navyrecognition.com сообщил о том, что компания Naval Group, ранее известная как DCNS, заключила контракт с Минобороны ОАЭ.

О сделке заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в Дубай. Детали контракта не разглашаются, но известно, что корабли будут поставлены в ОАЭ в уникальной модификации – вместо штатной боевой информационно-управляющей системы SETIS будет использоваться система Tacticos. Кроме того, корветы должны быть вооружены американскими ракетами производства компании Raytheon.

Помимо поставки двух корветов, в контракте обозначено первоочередное право ВМС ОАЭ на заказ ещё двух аналогичных кораблей. Известно, что корветы Gowind 2500 выиграли в тендере, где претендентами также были Avante 500 от Navantia, SIGMA 6110 от Damen и другие корабли.

Презентация корветов Gowind 2500 на выставке IDEX 2017

Корветы Gowind 2500 имеют водоизмещение 2600 т, благодаря модульной конструкции кораблей их размеры можно "подгонять" под требования заказчика. Так, шесть корветов Gowind для ВМС Малайзии строятся по увеличенному проекту и имеют длину 111 м и водоизмещение 3100 т. Кроме того, четыре корабля Gowind 2500 заказали ВМС Египта.