Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Объединённые Арабские Эмираты заказали французские корветы

13.11.2017 Warspot 81 0
0
Понравилась новость?
 0
Корвет типа Gowind 2500 ВМС Египта.
Корвет типа Gowind 2500 ВМС Египта.
Источник: navyrecognition.com

Франция продаст корветы типа Gowind 2500 в Объединённые Арабские Эмираты. Вчера, 9 ноября, портал navyrecognition.com сообщил о том, что компания Naval Group, ранее известная как DCNS, заключила контракт с Минобороны ОАЭ.

О сделке заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в Дубай. Детали контракта не разглашаются, но известно, что корабли будут поставлены в ОАЭ в уникальной модификации – вместо штатной боевой информационно-управляющей системы SETIS будет использоваться система Tacticos. Кроме того, корветы должны быть вооружены американскими ракетами производства компании Raytheon.

Помимо поставки двух корветов, в контракте обозначено первоочередное право ВМС ОАЭ на заказ ещё двух аналогичных кораблей. Известно, что корветы Gowind 2500 выиграли в тендере, где претендентами также были Avante 500 от Navantia, SIGMA 6110 от Damen и другие корабли.

Презентация корветов Gowind 2500 на выставке IDEX 2017

Корветы Gowind 2500 имеют водоизмещение 2600 т, благодаря модульной конструкции кораблей их размеры можно "подгонять" под требования заказчика. Так, шесть корветов Gowind для ВМС Малайзии строятся по увеличенному проекту и имеют длину 111 м и водоизмещение 3100 т. Кроме того, четыре корабля Gowind 2500 заказали ВМС Египта.
10.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Малайзия
ОАЭ
США
Франция
Компании
Damen Shipyards
DCNS
Navantia
Raytheon

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.11 07:02
  • 1
Несколько опытных образцов ЗРК "Панцирь-СМ" уже разработаны
  • 13.11 06:56
  • 1
Российские разведчики получат запускаемый из "гранатомета" беспилотник
  • 13.11 06:53
  • 3
Долгое эхо длинной ночи
  • 13.11 06:46
  • 1
"Медведь набирает силу": читатели западных СМИ оценили боевого робота из РФ
  • 13.11 06:40
  • 1
Прошло пять лет: на воду спускают гигантскую подводную лодку "Князь Владимир"
  • 13.11 06:20
  • 45
Ближе к звездам: наземные испытания Falcon Heavy прошли успешно
  • 13.11 05:58
  • 5
Зимовка с ядерной начинкой
  • 13.11 05:47
  • 42
На появление у США новой ракеты средней дальности России придется ответить тем же - Бондарев
  • 13.11 05:14
  • 3
Минобороны потратит 735 млн рублей на защиту Су-25СМ от управляемых ракет
  • 13.11 02:51
  • 1
Американская мечта о средней ракете
  • 13.11 01:29
  • 1
Марокко расширяет военное сотрудничество с Россией
  • 13.11 01:24
  • 1
Авиагруппа "Русские витязи" показала "бочку" на авиашоу в Дубае
  • 13.11 01:15
  • 1
Разогнали вооружения: на что США потратят $700 млрд из военного бюджета
  • 13.11 00:59
  • 35
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 12.11 20:53
  • 8
Blue Origin вскоре завершит строительство "фабрики по производству ракет"
другие обсуждаемые темы