США приступили к замене "Бородавочников"



Штурмовик A-10 Thunderbolt II.

Источник: defensenews.com Штурмовик A-10 Thunderbolt II.Источник: defensenews.com

Конгресс США официально запустил процесс замены легендарного штурмового самолёта A-10 Warthog. Сегодня, 10 ноября, журнал Popular Mechanics сообщил о том, что законодатели проголосовали за выделение первого транша в размере $400 млн на закупку новых лёгких самолётов поддержки в рамках программы OA-X.

На сегодняшний день ВВС США располагают только одним самолётом непосредственной поддержки пехоты – A-10 Thunderbolt, также известным как "Бородавочник" (Warthog). Этим самолётам уже неоднократно продлевали срок боевой службы, и часть из них останется в составе ВВС США до 2022 года. Поскольку равноценной замены хорошо бронированному и отлично вооружённому штурмовику A-10 разработано не было, вместо него Минобороны США планирует принять на вооружение лёгкий ударный самолёт.

На "должность" самолета боевой поддержки ВВС США претендуют сразу четыре машины: Textron Scorpion, Embraer A-29 Super Tucano, Air Tractor AT-802L Longsword и Beechcraft AT-6 Wolverine. ВВС США уже провели первый этап испытаний этих самолётов в августе текущего года и даже предложили в опытном порядке задействовать Beechcraft AT-6 Wolverine и Embraer A-29 Super Tucano в реальных боевых условиях. Всего для ВВС США планируют закупить порядка 300 лёгких самолётов на сумму до $1,2 млрд.

Лёгкий штурмовик Textron Scorpion. Источник: popularmechanics.com

Военного ведомству ещё предстоит определиться с финальным претендентом на закупку. При этом закупка новых боевых самолётов должна состояться уже в следующем году, поскольку начало первого этапа финансирования запланировано именно на 2018 финансовый год. В ВВС США указывают, что новый самолёт позволит эффективно использовать авиацию в конфликтах с низкой интенсивностью при минимальных затратах. Так, если час полёта истребителя F-35 оценивается в $42 000, то для Textron Scorpion эта сумма составит всего $3000.