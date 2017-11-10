США приступили к замене "Бородавочников"
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Штурмовик A-10 Thunderbolt II.
Источник: defensenews.com
Конгресс США официально запустил процесс замены легендарного штурмового самолёта A-10 Warthog. Сегодня, 10 ноября, журнал Popular Mechanics сообщил о том, что законодатели проголосовали за выделение первого транша в размере $400 млн на закупку новых лёгких самолётов поддержки в рамках программы OA-X.
На сегодняшний день ВВС США располагают только одним самолётом непосредственной поддержки пехоты – A-10 Thunderbolt, также известным как "Бородавочник" (Warthog). Этим самолётам уже неоднократно продлевали срок боевой службы, и часть из них останется в составе ВВС США до 2022 года. Поскольку равноценной замены хорошо бронированному и отлично вооружённому штурмовику A-10 разработано не было, вместо него Минобороны США планирует принять на вооружение лёгкий ударный самолёт.
На "должность" самолета боевой поддержки ВВС США претендуют сразу четыре машины: Textron Scorpion, Embraer A-29 Super Tucano, Air Tractor AT-802L Longsword и Beechcraft AT-6 Wolverine. ВВС США уже провели первый этап испытаний этих самолётов в августе текущего года и даже предложили в опытном порядке задействовать Beechcraft AT-6 Wolverine и Embraer A-29 Super Tucano в реальных боевых условиях. Всего для ВВС США планируют закупить порядка 300 лёгких самолётов на сумму до $1,2 млрд.
|Лёгкий штурмовик Textron Scorpion.
|Источник: popularmechanics.com
Военного ведомству ещё предстоит определиться с финальным претендентом на закупку. При этом закупка новых боевых самолётов должна состояться уже в следующем году, поскольку начало первого этапа финансирования запланировано именно на 2018 финансовый год. В ВВС США указывают, что новый самолёт позволит эффективно использовать авиацию в конфликтах с низкой интенсивностью при минимальных затратах. Так, если час полёта истребителя F-35 оценивается в $42 000, то для Textron Scorpion эта сумма составит всего $3000.
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10.11.2017
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