ВМС США получили первого "Тритона"



Беспилотник MQ-4C Triton.

Источник: navyrecognition.com Беспилотник MQ-4C Triton.Источник: navyrecognition.com

Американский флот официально вооружается беспилотниками дальней воздушной разведки. Вчера, 11 ноября, портал defenseworld.net сообщил о том, что компания Northrop Grumman передала ВМС США первый серийный образец дрона MQ-4C Triton.

До вчерашнего дня американские военно-морские силы имели в своём распоряжении лишь пилотируемые средства дальней воздушной разведки. В 2008 году Минобороны США и Northrop Grumman подписали долгосрочный контракт стоимостью $1,164 млрд на разработку и постройку специальных беспилотников, которые могли бы заменить пилотируемые самолёты-разведчики. Четырьмя годами позже разработчики предоставили командованию ВМС первый прототип беспилотника MQ-4C Triton.

Беспилотник MQ-4C Triton совершил свой первый полёт в октябре 2014 года, а через два года ВМС США заказали первую партию этих машин. В мае текущего года стало известно, что американское военное командование оплатило производство ещё трёх машин, а также наземного оборудования для них. Стоимость сделки оценивается в $303,9 млн.

Первый "Тритон" будет базироваться на военном объекте "Пойнт Маг" (штат Калифорния). До конца текущего года военные получат второй серийный экземпляр MQ-4C Triton, а в следующем году ещё два "Тритона" должны быть развёрнуты на острове Гуам.

"Этот беспилотник представляет собой начало новой эры для военно-морской авиации. "Тритон" — это беспилотная система типа HALE (high-altitude, long-endurance), которая обеспечивает критически важную автономность для ВМС, расширяя возможности морского патрулирования. Мы гордимся тем, что являемся частью этой исторической программы", — заявил Даг Шаффер, вице-президент программы Triton в Northrop Grumman.

Испытания беспилотников MQ-4C Triton

MQ-4C Triton — высотный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полёта, предназначенный для сбора информации, наблюдения и разведки в прибрежной зоне. Triton построен на базе дрона RQ-4 Global Hawk, также разработанного компанией Northrop Grumman, может подниматься на высоту свыше 17 км, летать со скоростью 575 км/ч и находиться в воздухе до 24 часов. Разведывательная аппаратура нового дрона включает в себя многофункциональную РЛС, видеокамеру, электрооптические/инфракрасные датчики, средства радиоразведки, автоматическую систему идентификации (AIS) и аппаратуру ретрансляции. Это оборудование позволяет аппарату обнаруживать и автоматически классифицировать различные типы надводных объектов.