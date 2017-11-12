ВМС США получили первого "Тритона"
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Беспилотник MQ-4C Triton.
Источник: navyrecognition.com
Американский флот официально вооружается беспилотниками дальней воздушной разведки. Вчера, 11 ноября, портал defenseworld.net сообщил о том, что компания Northrop Grumman передала ВМС США первый серийный образец дрона MQ-4C Triton.
До вчерашнего дня американские военно-морские силы имели в своём распоряжении лишь пилотируемые средства дальней воздушной разведки. В 2008 году Минобороны США и Northrop Grumman подписали долгосрочный контракт стоимостью $1,164 млрд на разработку и постройку специальных беспилотников, которые могли бы заменить пилотируемые самолёты-разведчики. Четырьмя годами позже разработчики предоставили командованию ВМС первый прототип беспилотника MQ-4C Triton.
Беспилотник MQ-4C Triton совершил свой первый полёт в октябре 2014 года, а через два года ВМС США заказали первую партию этих машин. В мае текущего года стало известно, что американское военное командование оплатило производство ещё трёх машин, а также наземного оборудования для них. Стоимость сделки оценивается в $303,9 млн.
Первый "Тритон" будет базироваться на военном объекте "Пойнт Маг" (штат Калифорния). До конца текущего года военные получат второй серийный экземпляр MQ-4C Triton, а в следующем году ещё два "Тритона" должны быть развёрнуты на острове Гуам.
"Этот беспилотник представляет собой начало новой эры для военно-морской авиации. "Тритон" — это беспилотная система типа HALE (high-altitude, long-endurance), которая обеспечивает критически важную автономность для ВМС, расширяя возможности морского патрулирования. Мы гордимся тем, что являемся частью этой исторической программы", — заявил Даг Шаффер, вице-президент программы Triton в Northrop Grumman.
Испытания беспилотников MQ-4C Triton
MQ-4C Triton — высотный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полёта, предназначенный для сбора информации, наблюдения и разведки в прибрежной зоне. Triton построен на базе дрона RQ-4 Global Hawk, также разработанного компанией Northrop Grumman, может подниматься на высоту свыше 17 км, летать со скоростью 575 км/ч и находиться в воздухе до 24 часов. Разведывательная аппаратура нового дрона включает в себя многофункциональную РЛС, видеокамеру, электрооптические/инфракрасные датчики, средства радиоразведки, автоматическую систему идентификации (AIS) и аппаратуру ретрансляции. Это оборудование позволяет аппарату обнаруживать и автоматически классифицировать различные типы надводных объектов.
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12.11.2017
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