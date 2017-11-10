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Истребитель Су-35 покажет фигуры высшего пилотажа на авиасалоне в Дубае

13.11.2017 ТАСС 80 0
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Самолет Су-35
Самолет Су-35 во время выступления на Международном авиационно-космическом салоне МАКС 2015 в подмосковном Жуковском.
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

Управлять истребителем будет летчик-испытатель Сергей Богдан

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российский многофункциональный истребитель Су-35 примет участие в открывающемся 12 ноября международном авиасалоне Dubai Airshow 2017, сообщили в пятницу в пресс-службе компании "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).

"В рамках демонстрационной программы выставки пилот компании "Сухой", заслуженный летчик-испытатель РФ, Герой России Сергей Богдан поднимет самолет в небо и продемонстрирует его летные качества. Участники и посетители крупнейшей в регионе выставки достижений мирового авиастроения смогут увидеть сложные и зрелищные фигуры высшего пилотажа", - сказали в компании.

Там уточнили, что в рамках подготовки к авиасалону были проведены тренировочные полеты с отработкой фигур высшего пилотажа для простых и сложных метеоусловий. Самолет можно будет увидеть также на статической стоянке.

Су-35 - современный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения 4++. Серийное производство ведется в Комсомольском-на-Амуре филиале компании "Сухой" - КнААЗ имени Ю. А. Гагарина.
10.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Су-35
Компании
ОАК
Сухой ПАО

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