Истребитель Су-35 покажет фигуры высшего пилотажа на авиасалоне в Дубае



Самолет Су-35 во время выступления на Международном авиационно-космическом салоне МАКС 2015 в подмосковном Жуковском.

Источник: © РИА Новости / Максим Блинов Самолет Су-35 во время выступления на Международном авиационно-космическом салоне МАКС 2015 в подмосковном Жуковском.Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

Управлять истребителем будет летчик-испытатель Сергей Богдан

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российский многофункциональный истребитель Су-35 примет участие в открывающемся 12 ноября международном авиасалоне Dubai Airshow 2017, сообщили в пятницу в пресс-службе компании "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).

"В рамках демонстрационной программы выставки пилот компании "Сухой", заслуженный летчик-испытатель РФ, Герой России Сергей Богдан поднимет самолет в небо и продемонстрирует его летные качества. Участники и посетители крупнейшей в регионе выставки достижений мирового авиастроения смогут увидеть сложные и зрелищные фигуры высшего пилотажа", - сказали в компании.

Там уточнили, что в рамках подготовки к авиасалону были проведены тренировочные полеты с отработкой фигур высшего пилотажа для простых и сложных метеоусловий. Самолет можно будет увидеть также на статической стоянке.

Су-35 - современный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения 4++. Серийное производство ведется в Комсомольском-на-Амуре филиале компании "Сухой" - КнААЗ имени Ю. А. Гагарина.