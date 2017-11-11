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Минобороны досрочно получило партию броневиков "Тигр"

13.11.2017 ТАСС 101 0
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Бронеавтомобиль "Тигр"
Бронеавтомобиль "Тигр".
Источник: © Виталий Тимкив/ТАСС

Вторая и заключительная в рамках текущего Гособоронзаказа партия бронеавтомобилей будет поставлена ведомству до конца этого года в назначенный срок

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Военно-промышленная компания, крупнейший в России производитель колесных бронетранспортеров, досрочно поставила Минобороны РФ партию бронеавтомобилей "Тигр" в рамках Гособоронзаказа-2017 (ГОЗ-2017).

Об этом в субботу сообщил ТАСС генеральный директор компании Александр Красовицкий.

"Первая партия "Тигров" в рамках ГОЗ-2017 досрочно передана заказчику", - сказал он.

По словам Красовицкого, вторая и заключительная в рамках текущего Гособоронзаказа партия бронеавтомобилей "Тигр" будет поставлена Минобороны до конца этого года в назначенный срок.

В рамках ГОЗ Военно-промышленная компания поставляет бронеавтомобили "Тигр" трех модификаций: АМН 233114 "Тигр- М", АСН 233115 "Тигр-М СпН" и СБМ ВПК-233136 "Тигр".
11.11.2017
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