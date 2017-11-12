"Вертолеты России" планируют подписать контракт с Индией на поставку Ми-171А2



Вертолет Ми-171А2.

Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС Вертолет Ми-171А2.Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС

Как сообщил гендиректор холдинга Андрей Богинский, сделка будет заключена на выставке Dubai Airshow 2017

ДУБАЙ, 12 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) планирует в ходе выставки Dubai Airshow 2017 подписать контракт с индийской компанией на поставку вертолета Ми-171А2. Об этом в воскресенье сообщил генеральный директор холдинга Андрей Богинский.

"На выставке будем подписывать контракт с индийской компанией на поставку Ми-171А2, соответственно, сертифицировать на этом рынке", - сказал Богинский.

Глава холдинга также рассказал, что в конце 2017- начале 2018 года планируется также подписать контракт на поставку минобороны Индии вертолетов Ка-226 .

"Ожидаем, что конец текущего - начало следующего года наше совместное предприятие по производству Ка-226 выйдет на контракт с Минобороны Индии", - сказал Богинский.

Соглашение между РФ и Индией о сотрудничестве в области вертолетостроения было подписано в 2015 году. Согласно документу, холдинг "Вертолеты России" организует поставки в Индию и локализацию производства в этой стране российского вертолета Ка-226Т и его модификаций в количестве 200 единиц, при этом не менее 140 из них будут произведены на мощностях совместного предприятия в Индии.

Кроме того, холдинг до конца года подпишет контракт на поставку 31 вертолета с Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

"В текущем году мы завершили поставки ГТЛК 29 вертолетов. В этом году после выхода постановления будет подписан контракт с ГТЛК на поставку 31 вертолета, из которых 12 Ансатов и 19 вертолетов семейства Ми-8. Мы уже приступили к производству этих вертолетов. Планируется, что все вертолеты должны быть поставлены до конца первого полугодия 2018 года", - сказал Богинский.

По его словам, это реализация государственного проекта по оказанию медицинской помощи в труднодоступных регионах. "Мы уже второй год работаем по этой программе с государственной транспортной лизинговой компанией, мы в России единственная компания, которая разрабатывает и производит вертолеты для медицины", - пояснил гендиректор холдинга.

Ка-226Т - легкий многоцелевой вертолет, взлетная масса которого составляет 3,4 тонны. Он предназначен для перевозки до 1,5 тонны грузов либо до семи пассажиров на расстояние 600 км. Благодаря соосной схеме винтов он обладает большим запасом тяги и высокой скороподъемностью. Подходит для решения задач в горной местности и при высоких температурах.