Американские планы наращивания потенциала ВВС Афганистана

Американское издание "Defense News" в материале Valerie Insinna "Inside the US military’s plans to double the Afghan air force’s aircraft inventory" сообщает, что американский бригадный генерал Филипп Стюарт, возглавляющий командование ВВС США при авиационной миссии НАТО в Афганистане (NATO’s Train, Advise, Assist Command-Air - TAAC-Air) заявил, что США и их партнеры по коалиции в Афганистане планируют в ближайшие шесть лет затратить 7 млрд долл на наращивание численности и потенциала ВВС Афганистана.

Один из первых двух переданных ВВС Афганистана американских многоцелевых вертолетов Sikorsky UH-60А+ Black Hawk. Кандагар, 07.10.2017 (с) Omar Sobhani / Reuters

Согласно заявлениям генерала Стюарта, в соответствии с нынешними планами НАТО предполагается увеличение численности личного состава ВВС Афганистана с 8 тысяч до 12 тысяч человек, а численность летательных аппаратов ВВС Афганистана - со 124 до 259 единиц. В первую очередь это должно быть обеспечено поставками Афганистану вертолетов Sikorsky UH-60 Black Нawk (в том числе в вооруженном варианте UH-60FF) и разведывательно-ударных легких самолетов Cessna AC-208 Combat Caravan. Будет также продолжено наращивание парка афганских турбовинтовых легких боевых самолетов Embraer A-29 Super Tucano.

В бюджете министерства обороны США на 2017 финансовый год (закончился 30 сентября) на материально-техническое обеспечение ВВС Афганистана было выделено 814 млн долл.

Согласно генералу Стюарту, к настоящему времени ВВС Афганистана получили от США и НАТО в общей сложности четыре средних военно-транспортных самолета Lockheed C-130H Hercules, 24 легких транспортных самолета Cessna C-208 Caravan, 19 легких боевых самолетов Embraer A-29 Super Tucano, 24 легких вертолета MD Helicopters MD-530F и два многоцелевых вертолета Sikorsky UH-60А+ Black Нawk. ВВС Афганистана в настоящее время также используют четыре боевых вертолета Ми-35 и 45 многоцелевых вертолетов Ми-17.

Cогласно американскам планам, предусматривается полная замена в ВВС Афганистана вертолетов советского/российского производства на американские вертолеты UH-60 и MD-530F. В 2020 году в ВВС Афганистана предполагается оставить только 15 вертолетов Ми-17, с полным их снятием с вооружения к концу 2021 года.

С 2018 года ВВС Афганистана должны также начать получение разведывательно-ударных легких самолетов Cessna AC-208 Combat Caravan, генеральным подрядчиком по поставке которых выступит корпорация Orbital ATK. Первые три самолета АС-208 будут поставлены в 2018 году, в дальнейшем предполагается поставлять по шесть самолетов в год с доведением общего числа до 32 к 2023 году. Самолеты АС-208 обеспечат ведение воздушной разведки (сейчас возможности для этого в ВВС Афганистана отсутствуют), а также нанесение ударов с применением ракет Hellfire.

Вертолеты UH-60 будут поставляться ВВС Афганистана в ближайшие пять лет средним темпом два вертолета в месяц. Афганистану будут передаваться вертолеты UH-60A выпуска 1980-х годов из состава армейской авиации США, которые при этом будут модернизированы в вариант UH-60A+, включая, в частности, установку новых более мощных двигателей - предположительно, типа General Electric T700-GE-701C, которые используются на вертолетах версий UH-60L/M. Всего к 2023 году Афганистану запланирована поставка 119 вертолетов UН-60A+, из которых 58 будут поставлены в вооруженном варианте UH-60FF, который будет оснащен пусковыми установками НАР и 12.7-мм пулеметами.

Поставки легких боевых вертолетов MD-530F будут продолжены в количестве 10 машин в 2018 году и 20 в 2019 году, доведя их общее количество в ВВС Афганистана до 55.

Количество турбовинтовых легких боевых самолетов Embraer A-29 Super Tucano возрастет до 25, с недавним заказом для Афганистана еще шесть машин этого типа, в дополнение к ранее законтрактованным 20 (один из которых уже потерян при обучении личного состава). В то же время, согласно заявлению генерала Сюарта, нынешние планы США и НАТО не предусматривают поставок Афганистану до 2025 года дополнительных самолетов А-29 сверх указанных 25.

Перспективный состав ВВС Афганистана на период до 2025 года по планам миссии НАТО (с) Defense News