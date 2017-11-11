Объединенные Арабские Эмираты закажут два корвета французского проекта Gowind

Как сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Объединенных Арабских Эмиратах 9 ноября 2017 года после серии переговоров с наследным принцем Абу Даби и заместителем главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Мохаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, ОАЭ приняли решение заказать для своего флота два корвета проекта Gowind Combat у французского судостроительного объединения Naval Group (бывшее DCNS).

Головной построенный для ВМС Египта французским судостроительным объединением Naval Group (бывшее DCNS) корвет El Fatеh проекта Gowind 2500 после прибытия в Александрию, 18.10.2017 (с) www.facebook.com/EGYDEFPORTAL

В официальном совместном заявлении обеих сторон по итогам переговоров 9 ноября сообщается, что "в рамках стратегии развития военно-морских сил ОАЭ было подтверждено, что ОАЭ приобрели два многофункциональных корвета типа Gowind Combat. Корабли будут построены французской высокотехнологичной компанией Naval Group в партнерстве с судостроительной компанией Абу-Даби (ADSB). Это сотрудничество также включает в себя возможность заказа двух дополнительных кораблей у Naval Group".

Председатель Naval Group Эрве Жилло в своем заявлении по данному поводу сообщил, что "мы гордимся тем, что Объединенные Арабские Эмираты выбрали проект корветов Gowind Naval Group. С нашим партнером в ОАЭ ADSB мы продолжим переговоры с вооруженными силами [ОАЭ] о финализации контракта на поставку".

Французская Naval Group с корветом проекта Gowind Combat таким образом одержала победу в тендере ВМС ОАЭ, в котором также принимали участие итальянское объединение Fincantieri и голландская группа Damen.

Cогласно сообщениям французской печати, выбранный ОАЭ вариант проекта корветов Gowind Combat имеет водоизмещение около 2400 тонн. В то же время Эмираты выбрали для оснащения этих корветов АСБУ Thales Tacticos, а не "штатную" АСБУ Naval Group SETIS. Вооружение кораблей составят противокорабельный ракетный комплекс MBDA Exocet MM40 Block 3 и американский ЗРК Rayteon ESSM (для интеграции которого и выбрана АСБУ Thales Tacticos).

ОАЭ таким образом станут третьим заказчиком продвигаемого Naval Group (DCNS) семейства корветов проекта Gowind после Малайзии и Египта. Первым в конце 2011 года был заключен контракт стоимостью 2,8 млрд долл на постройку шести корветов проекта Gowind для ВМС Малайзии. Малайзийские корабли строятся при содействии Naval Group на малайзийской верфи Boustead Heavy Industries Corporation Berhad (BHIC) Lumut Shipyard в Лумуте. Головной малайзийский корабль Maharaja Lela был начат там постройкой в конце 2014 года и спущен на воду 24 августа 2017 года, ввод его в строй ожидается в апреле 2019 года.

В июле 2014 года DCNS (Naval Group) был заключен контракт стоимостью около 1 млрд евро (без учета стоимости закупаемого ракетного вооружения) на постройку четырех корветов проекта Gowind 2500 для ВМС Египта. Головной корвет El Fatеh (бортовой номер "971") для Египта был полностью построен в арсенале DCNS в Лориане, где начат строительством 15 апреля 2015 года, спущен на воду 17 сентября 2016 года и передан ВМС Египта 22 сентября 2017 года. Три других корабля должны сооружаться при участии Naval Group на египетской военно-морской верфи в Александрии со сдачей в 2018-2019 годах (строительство первого было начато там 16 апреля 2016 года). Контракт с Египтом также включает опцион еще на два корабля, которые, в случае реализации опциона, будут строиться в Лориане. Однако сведения о заключении контракта о реализации опциона до сих пор отстуствуют.