Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Китае начата постройка среднего десантного корабля для Мавритании

13.11.2017 bmpd.livejournal.com 76 0
0
Понравилась новость?
 0

Как сообщили китайские ресурсы, 9 ноября 2017 года на судостроительном предприятии в Шуанлю (Чэнду, провинция Сычуань) китайской судостроительной компании Wuchang Shipbuilding Group (входящей в состав государственной судостроительной корпорации China Shipbuilding Industry Corporation - CSIC) состоялась церемония начала строительства для ВМС Мавритании среднего десантного корабля водоизмещением 1750 тонн.

Церемония начала строительства для ВМС Мавритании среднего десантного корабля водоизмещением 1750 тонн на судостроительном предприятии в Шуанлю (Чэнду, провинция Сычуань) китайской судостроительной компании Wuchang Shipbuilding Group, входящей в состав государственной судостроительной корпорации China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC), 09.11.2017 (с) mp.weixin.qq.com

Десантный корабль строится в рамках контракта, заключенного в марте 2016 года правительством Мавритании c китайской внешнеторговой корпорацией Poly Technologies. Проект корабля разработан НИИ-701 CSIC.

Данный десантный корабль станет самой крупной единицей мавританскогой флота. Ранее в мае 2016 года ВМС Мавритании получили два построенных в Китае по контракту 2014 года стоимостью 42 млн долл 63-метровых 480-тонных малых патрульных корабля P 631 Timbedra и P 632 Gorgol. Еще ранее один малый 63-метровый 437-тонный патрульный корабль Р 601 Limam el-Hadrami китайской постройки был получен в 2002 году. Также ВМС Мавритании располагают, по известным данным, еще двумя небольшими патрульными кораблями (54-метровым 1000-тонным Arguin типа "Спрут" немецкой постройки 2000 года и 54-метровым Р 541 Aboubekr Ben Amer французской постройки 1994 года проекта OPV 54), 15 различными сторожевыми катерами, и 1100-тонным бывшим испанским морским буксиром Voum-Legleita постройки 1964 года.
11.11.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Испания
Китай
Мавритания
Франция
Компании
CSIC
Poly Technologies

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.11 07:02
  • 1
Несколько опытных образцов ЗРК "Панцирь-СМ" уже разработаны
  • 13.11 06:56
  • 1
Российские разведчики получат запускаемый из "гранатомета" беспилотник
  • 13.11 06:53
  • 3
Долгое эхо длинной ночи
  • 13.11 06:46
  • 1
"Медведь набирает силу": читатели западных СМИ оценили боевого робота из РФ
  • 13.11 06:40
  • 1
Прошло пять лет: на воду спускают гигантскую подводную лодку "Князь Владимир"
  • 13.11 06:20
  • 45
Ближе к звездам: наземные испытания Falcon Heavy прошли успешно
  • 13.11 05:58
  • 5
Зимовка с ядерной начинкой
  • 13.11 05:47
  • 42
На появление у США новой ракеты средней дальности России придется ответить тем же - Бондарев
  • 13.11 05:14
  • 3
Минобороны потратит 735 млн рублей на защиту Су-25СМ от управляемых ракет
  • 13.11 02:51
  • 1
Американская мечта о средней ракете
  • 13.11 01:29
  • 1
Марокко расширяет военное сотрудничество с Россией
  • 13.11 01:24
  • 1
Авиагруппа "Русские витязи" показала "бочку" на авиашоу в Дубае
  • 13.11 01:15
  • 1
Разогнали вооружения: на что США потратят $700 млрд из военного бюджета
  • 13.11 00:59
  • 35
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 12.11 20:53
  • 8
Blue Origin вскоре завершит строительство "фабрики по производству ракет"
другие обсуждаемые темы