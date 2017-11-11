В Китае начата постройка среднего десантного корабля для Мавритании

Как сообщили китайские ресурсы, 9 ноября 2017 года на судостроительном предприятии в Шуанлю (Чэнду, провинция Сычуань) китайской судостроительной компании Wuchang Shipbuilding Group (входящей в состав государственной судостроительной корпорации China Shipbuilding Industry Corporation - CSIC) состоялась церемония начала строительства для ВМС Мавритании среднего десантного корабля водоизмещением 1750 тонн.

Церемония начала строительства для ВМС Мавритании среднего десантного корабля водоизмещением 1750 тонн на судостроительном предприятии в Шуанлю (Чэнду, провинция Сычуань) китайской судостроительной компании Wuchang Shipbuilding Group, входящей в состав государственной судостроительной корпорации China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC), 09.11.2017 (с) mp.weixin.qq.com

Десантный корабль строится в рамках контракта, заключенного в марте 2016 года правительством Мавритании c китайской внешнеторговой корпорацией Poly Technologies. Проект корабля разработан НИИ-701 CSIC.

Данный десантный корабль станет самой крупной единицей мавританскогой флота. Ранее в мае 2016 года ВМС Мавритании получили два построенных в Китае по контракту 2014 года стоимостью 42 млн долл 63-метровых 480-тонных малых патрульных корабля P 631 Timbedra и P 632 Gorgol. Еще ранее один малый 63-метровый 437-тонный патрульный корабль Р 601 Limam el-Hadrami китайской постройки был получен в 2002 году. Также ВМС Мавритании располагают, по известным данным, еще двумя небольшими патрульными кораблями (54-метровым 1000-тонным Arguin типа "Спрут" немецкой постройки 2000 года и 54-метровым Р 541 Aboubekr Ben Amer французской постройки 1994 года проекта OPV 54), 15 различными сторожевыми катерами, и 1100-тонным бывшим испанским морским буксиром Voum-Legleita постройки 1964 года.