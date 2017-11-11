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Гондурас получил малый десантный корабль колумбийской постройки

13.11.2017 bmpd.livejournal.com 82 0
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4 ноября 2017 года в Пуэрто-Кортес (Гондурас) состоялась церемония передачи в состав ВМС Гондураса малого десантного корабля FNH-1611 Gracias a Dios (назван в честь гондурасского атлантического департамента Грасьяс-а-Дьос), построенного колумбийской судостроительной компанией COTECMAR (Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial, является предприятием министерства обороны Колумбии) на верфи в Картахене (Колумбия) по собственному проекту BAL-C.

Построенный колумбийской судостроительной компанией COTECMAR для ВМС Гондураса малый десантный корабль FNH-1611 Gracias a Dios проекта BAL-C на заводских ходовых испытаниях. Картахена (Колумбия), 13.10.2017 (с) COTECMAR

Межправительственное соглашение о строительстве для ВМС Гондураса одного корабля проекта BAL-C стоимостью 13,5 млн долл было заключено сторонами 21 ноября 2016 года. COTECMAR выполнила поставку в точно обусловленный контрактом 11-месячный срок (фактическая постройка была начата 27 февраля 2017 года). Корабль будет использован в Гондурасе главным образом для гражданских транспортных перевозок, доставки гуманитарной помощи, а также оказания медицинского обслуживания военными медиками прибрежного населения.

В октябре 2016 года колумбийской стороной было также подписан межправительственный протокол с Панамой о постройке двух малых десантных кораблей (МДК) проекта BAL-C стоимостью 28 млн долл для военной Авиационной и морской службы Панамы (Servicio Nacional Aeronaval de Panamá - SENAN), однако переговоры о деталях контракта продолжаются. Сообщается, что интерес к приобретению кораблей проекта BAL-C проявляют еще несколько латиноамериканских государств - в частности, Перу и Парагвай.

Ранее COTECMAR в 2012-2016 годах построила четыре МДК проекта BAL-C для ВМС Колумбии. В настоящее время ВМС Колумбии приняли решение приобрести еще четыре таких МДК, церемония закладки первого из этой дополнительной четверки состоялась на предприятии COTECMAR в Картахене 8 ноября 2017 года. Контрактным сроком сдачи корабля флоту определено 31 июля 2018 года.

Малый десантно-транспортный корабль проекта BAL-C (Buque de Apoyo Logístico - Cabotaje) имеет полное водоизмещение 575 тонн, длину 49 м, ширину 11 м, осадку в полном грузу 1,5 м. Два дизельных двигателя Caterpillar C18 Acert мощностью по 552 л.с. с двумя крыльчатыми движителями обеспечивают скорость полного хода 8,5 уз и высокую маневренность. Дальность плавания в полном грузу полным ходом до 2500 миль, автономность 40 суток. Корабль с носовой рампой способен перевозить более 200 тонн грузов (как на палубе, так и в грузовом трюме вместимостью 50 куб м), до 50 куб м жидкостей в отдельных танках и имеет мощную грузовую стрелу в 80 тонн. Экипаж 15 человек с размещением каютах, кроме того на корабле могут быть размещены еще 36 человек, имеется лазарет на четыре койки с хорошим медицинским оборудованием.

Церемония ввода в состав ВМС Гондураса построенного колумбийской судостроительной компанией COTECMAR малого десантного корабля FNH-1611 Gracias a Dios проекта BAL-C. Пуэрто-Кортес (Гондурас), 04.11.2017 (с) La Prensa (Гондурас)

Видео ввода корабля в строй ВМС Гондураса (с) администрация президента Гондураса:
11.11.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Гондурас
Колумбия
Панама
Парагвай
Перу
США
Компании
Caterpillar
COTECMAR
Проекты
Медицина

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