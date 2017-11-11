Авиация Тихоокеанского флота получила шесть отремонтированных вертолетов Ка-29

Пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что 9 ноября 2017 года на авиабазу морской авиации Тихоокеанского флота "Николаевка" в Приморском крае прибыли сразу шесть обновлённых корабельных транспортно-боевых вертолётов Ка-29, которые прошли плановый средней ремонт на ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие".

Один из шести прибывших в состав морской авиации Тихоокеанского флота вертолетов Ка-29 (бортовой номер "91 желтый"), прошедших капитально-восстановительный ремонт на АО "Кумертауское авиационное производственное предприятие" (КумАПП) (с) Vadim Vadimlvv / vk.com/primvl

Вертолёты доставлены в аэропорт Кневичи самолётами Ил-76 Военно-транспортной авиации, после чего были приняты экипажами, прошли окончательную сборку и провели испытательные полёты. Перелет к месту постоянного базирования вертолёты Ка-29 провели в сопровождении самолёта Ан-26 и вертолёта Ми-8 морской авиации ТОФ. В ближайшее время экипажи на обновленной авиационной технике преступят к отработке задач по прямому предназначению.

Комментарий bmpd. По имеющейся информации, 9 ноября 2017 года в Николаевку были доставлены шесть прошедших капитально-восстановительный ремонт на АО "Кумертауское авиационное производственное предприятие" (КумАПП, входит в состав АО "Вертолеты России") транспортно-боевых вертолетов Ка-29, которые были формальны сданы после ремонта еще в декабре 2016 года (известные бортовые номера "85", "90", "91" и "94").

Контракт на ремонт этих шести вертолетов Ка-29 числился в плане работ АО "Кумертауское авиационное производственное предприятие" (КумАПП) на 2016 год. Стоимость контракта 435 млн руб. (таким образом цена ремонта одного вертолета составила 72,5 млн руб).

Данная передача значительно увеличит парк действующих вертолетов Ка-29 Морской авиации ВМФ России, поскольку на конец 2016 года в летном состоянии в ВМФ России находились только четыре вертолета Ка-29 - две машины с бортовыми номерами "38 желтый" (регистрационный номер RF-34194) и "39 желтый" (регистрационный номер RF-34188), эксплуатирующиеся в 859-м Центре боевого применения и подготовки лётного состава Морской авиации ВМФ России в Ейске, а также вертолеты Ка-29 с бортовыми номерами "23 красный" и "75 красный" в составе авиации Северного флота.

Следует отметить, что ремонт еще двух вертолетов Ка-29 авиации Черноморского флота (желтые бортовые номера "69" и "70") был завершен в 2017 году на ГУП "Севастопольское авиаремонтное предприятие" (САП).

Всего с 1977 по 1988 годы было построено три опытных и 59 серийных вертолетов Ка-29, из которых семь после распада СССР отошли к Украине.