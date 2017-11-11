Авиация Тихоокеанского флота получила шесть отремонтированных вертолетов Ка-29
|
|
Пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что 9 ноября 2017 года на авиабазу морской авиации Тихоокеанского флота "Николаевка" в Приморском крае прибыли сразу шесть обновлённых корабельных транспортно-боевых вертолётов Ка-29, которые прошли плановый средней ремонт на ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие".
Один из шести прибывших в состав морской авиации Тихоокеанского флота вертолетов Ка-29 (бортовой номер "91 желтый"), прошедших капитально-восстановительный ремонт на АО "Кумертауское авиационное производственное предприятие" (КумАПП) (с) Vadim Vadimlvv / vk.com/primvl
Вертолёты доставлены в аэропорт Кневичи самолётами Ил-76 Военно-транспортной авиации, после чего были приняты экипажами, прошли окончательную сборку и провели испытательные полёты. Перелет к месту постоянного базирования вертолёты Ка-29 провели в сопровождении самолёта Ан-26 и вертолёта Ми-8 морской авиации ТОФ. В ближайшее время экипажи на обновленной авиационной технике преступят к отработке задач по прямому предназначению.
Комментарий bmpd. По имеющейся информации, 9 ноября 2017 года в Николаевку были доставлены шесть прошедших капитально-восстановительный ремонт на АО "Кумертауское авиационное производственное предприятие" (КумАПП, входит в состав АО "Вертолеты России") транспортно-боевых вертолетов Ка-29, которые были формальны сданы после ремонта еще в декабре 2016 года (известные бортовые номера "85", "90", "91" и "94").
Контракт на ремонт этих шести вертолетов Ка-29 числился в плане работ АО "Кумертауское авиационное производственное предприятие" (КумАПП) на 2016 год. Стоимость контракта 435 млн руб. (таким образом цена ремонта одного вертолета составила 72,5 млн руб).
Данная передача значительно увеличит парк действующих вертолетов Ка-29 Морской авиации ВМФ России, поскольку на конец 2016 года в летном состоянии в ВМФ России находились только четыре вертолета Ка-29 - две машины с бортовыми номерами "38 желтый" (регистрационный номер RF-34194) и "39 желтый" (регистрационный номер RF-34188), эксплуатирующиеся в 859-м Центре боевого применения и подготовки лётного состава Морской авиации ВМФ России в Ейске, а также вертолеты Ка-29 с бортовыми номерами "23 красный" и "75 красный" в составе авиации Северного флота.
Следует отметить, что ремонт еще двух вертолетов Ка-29 авиации Черноморского флота (желтые бортовые номера "69" и "70") был завершен в 2017 году на ГУП "Севастопольское авиаремонтное предприятие" (САП).
Всего с 1977 по 1988 годы было построено три опытных и 59 серийных вертолетов Ка-29, из которых семь после распада СССР отошли к Украине.
|
11.11.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
10.11.2017 Обновленные вертолеты Ка-29 прибыли на базу морской авиации Тихоокеанского флота
21.08.2017 Военная авиация в Арктике: состояние и перспективы
18.07.2016 Летающая мощь ВМФ: чем вооружена морская авиация России
02.08.2017 Салют Андреевскому флагу
31.07.2017 Величие флота: зачем России грандиозный военно-морской парад
23.12.2016 Чем вооружилась армия России в 2016 году
29.07.2014 Усиление на воде