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Подробности производства Ка-226Т для Индии и состояние АО "КумАПП"

13.11.2017 bmpd.livejournal.com 119 0
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КА-226Т
Многоцелевой вертолет легкого класса КА-226Т.
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

В августе 2017 года телерадиокомпания "Арис" опубликовала небезынтересное интервью с управляющим директором АО "Кумертауское авиационное производственное предприятие" (КумАПП, входит в состав АО "Вертолеты России") Юрием Пустовгаровым. В интервью рассказывается о причинах создания дублирующего производства легких многоцелевых вертолетов Ка-226Т на АО "Улан-Удэнский авиационный завод", а также рассказывается о планах КумАПП. Наш блог предлагает ознакомиться с выдержками из интервью.



В интервью говорится, что изначально заказ на поставку Ка-226Т для Индии должен был выполнять КумАПП. Однако по индийскому техзаданию вертолёт должен летать в горах на высоте 7200 метров. Для этого нужен совершенно новый редуктор, новый фюзеляж и т.п. По сути прежними остаются только колонка несущего винта и лопасти.

С учетом всех требований индийской стороны было необходимо подготовить новое производство стоимостью более 8 млрд рублей (а сам вертолет появится в 2020 г.). Финансовое состояние КумАПП это попросту не позволяло. Утверждается, что по этой причине на Улан-Удэнском авиационном заводе создается дублирующее производство Ка-226Т, и "индийская" версия будет производиться именно на УУАЗ.

При этом КумАПП остается производителем Ка-226Т для российских и прочих экспортных заказчиков. Также отказ КумАПП от индийского контракта компенсирован работой с неназванным российским государственным заказчиком по производству Ка-226 корабельного варианта. Вертолеты необходимо будет облегчить на 100-150 кг по сравнению с базовой версией, а также оснастить новой электроникой. Что примечательно, количество машин по контракту совпадает с индийским заказом на Ка-226Т.

Также в рамках индийского контракта КумАПП становится постоянным поставщиком колонок несущего винта и лопастей (работы на 1 млрд рублей ежегодно).

Интересно, что уже сейчас обсуждаются перспективы выхода "индийской" версии Ка-226Т (производства Улан-Удэ) на российский рынок. Заявляется, что это произойдет не ранее 2025 г. Однако КумАПП не боится конкуренции улан-удэнской машины. За эти годы Кумертау планирует модернизировать свой вариант Ка-226Т - рассматривается монокок (без "отстегивающейся кабины"), полозковые шасси и облегчение машины. Утверждается, что этот вариант будет намного дешевле "индийского" от Улан-Удэ.

Что касается планов КумАПП, то предприятие "должно бороться" за сохранение компетенций окончательной сборки, агрегатного производства, лопастей и колонок. В то же время необходимо избавляться от технологических переделов, в которых КумАПП сильно отстал - вроде заготовительно-штамповочного производства. Также предприятие планирует раздать на аутсорс транспортные услуги, клининг и базы отдыха. Брошенную инфраструктуру предприятия предлагается превратить в индустриальный парк и пускать туда бизнес.

Озвучены планы по переходу на цифровое производство и роботизацию. В частности, недавно КумАПП выиграл грант правительства на роботизацию производства лопастей.

Также в интервью прозвучали идеи по созданию малого вертолета типа Robinson.

Как отмечается, в городе Кумертау есть четыре команды (бывшие работники предприятия), работающие по теме малых вертолетов. Предлагается собрать эти команды в единое КБ, однако не под эгидой КумАПП (иначе накладные расходы предприятия сильно завысят стоимость машины), а в рамках новой фирмы, которая станет резидентом зоны территории опережающего развития. Заявляется, что КумАПП как завод готов сделать для проекта "точную механику" - колонку, лопасти. Но для того, чтобы конечный продукт появился, нужны два года работы и около 200 млн рублей.

Состояние КумАПП на август 2017 года следующее. На предприятии работает 3589 человек. 1224 из них - молодежь до 35 лет. Средний возраст сотрудников - 42 года.

Средняя зарплата составляет примерно 29 тысяч рублей. Сокращение персонала до 3000 человек вследствие оптимизации непрофильных активов позволит повысить зарплату до 35 тысяч.
11.11.2017
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Индия
Россия
Продукция
КА-226
КА-226Т
Компании
RobinsonHeli
Вертолеты России
КумАПП
У-УАЗ
Проекты
2020-й год
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