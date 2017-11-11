МС-21 беззащитен перед Boeing 737



Самолет МС-21. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут" Самолет МС-21. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"

ЕЭК не ввела пошлины для самых массовых иностранных самолетов

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял для РФ компромиссное решение по льготному ввозу — без пошлин и налогов — иностранных самолетов. ЕЭК не стала распространять тарифно-таможенную защиту рынка на перспективный самолет МС-21, что сделало бы заметно дороже ввоз в РФ популярных среднемагистральных конкурентов этой модели от Boeing и Airbus, но все же защитила уже выпускаемый SSJ 100. Срок льготного ввоза самолетов продлен на три года, а период действия льгот — до восьми лет, ограничен и возраст самолетов. Кроме того, отдельные льготы по ввозу получили Казахстан и Киргизия.

Совет ЕЭК разрешил предоставлять с января 2018 года на восемь лет полное условное освобождение от таможенных пошлин и налогов для временно ввозимых в РФ до 1 января 2020 года турбореактивных среднемагистральных пассажирских самолетов. Об этом просила российская сторона. До конца 2017 года в Россию можно было беспошлинно ввозить такие самолеты, но срок освобождения от платежей составлял пять лет. Без льгот ставка пошлины составляет 7,5–14,6% в зависимости от вместимости и типа, также без решения ЕЭК авиакомпаниям пришлось бы платить НДС. Также до восьми лет продлен срок льготного периода для самолетов, ввезенных в 2017 году.

Сейчас самолеты, которые берутся в лизинг российскими компаниями, помещаются под таможенную процедуру временного ввоза. Теперь возраст самолетов в момент ввоза по такой процедуре ограничен 12 годами, по достижении 16 лет воздушное судно должно быть вывезено. При этом освобождение от пошлин и налогов не распространено на самолеты—конкуренты российского SSJ 100 (выпускается "Гражданскими самолетами Сухого") — под льготы не попали суда вместимостью 50–110 мест. Другой российский проект "Иркута" (обе компании входят в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) — среднемагистральный МС-21 подобной поддержки не получил. Начало серийного производства этого самолета (163–211 мест) запланировано на 2018 год, первые поставки — на 2019 год.

Защитой МС-21, вероятно, пришлось пожертвовать в процессе обсуждения продления льгот. Как писал “Ъ” 9 и 30 августа, Минпромторг предлагал создать тарифно-таможенную защиту российского авиапрома, пересмотрев и сократив льготы для ввозимых самолетов-конкурентов как SSJ-100, так и МС-21. В частности, предлагалось поднять потолок защиты до 300 мест, что затронуло бы и самые распространенные модели Airbus 319/320/321 и Boeing 737. Но против этого, в частности, выступал "Аэрофлот", имеющий большие планы по ввозу самолетов (только в 2018 году — 31 судно из-за рубежа) и оценивавший ущерб от отмены льгот в 25 млрд руб. Вчера в "Аэрофлоте" и других опрошенных “Ъ” авиакомпаниях официальных комментариев не предоставили, в Минпромторге в пятницу вечером не смогли оперативно прокомментировать вопрос. При этом источники “Ъ” как в авиакомпаниях, так и в авиапроме в целом полагают, что решение ЕЭК позитивно для отрасли, так как дополнительная нагрузка на перевозчиков отразилась бы прежде всего на стоимости билетов.

Кроме того, как писал “Ъ”, Астана и Бишкек предлагали как увеличить срок льгот, так и распространить их на самолеты вместимостью до 150 мест. Это отразилось в решении совета ЕЭК: до конца 2020 года продлена отмена ввозных пошлин для турбовинтовых самолетов вместимостью до 90 пассажиров, ввозимых в Казахстан (в 2017–2028 годах в страну планируется ввезти не менее 12 таких самолетов на $281,7 млн) и Киргизию (в 2017–2019 годах планирует взять три турбовинтовых самолета общей стоимостью до $30 млн).

Исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев отмечает, что полное условное освобождение от уплаты пошлин и налогов для зарубежных самолетов было критически важно для авиакомпаний РФ: основу их парка составляют иностранные суда. Сейчас, говорит он, многие авиакомпании законтрактовали или рассчитывают законтрактовать большое количество новых самолетов, "с учетом их высокой стоимости налоги и пошлины становятся избыточной нагрузкой". В то же время, отмечает эксперт, по мнению российских производителей и Минпромторга, решение ЕЭК не отвечает интересам внутренних поставщиков, так как позволяет ввозить самолеты размерности МС-21. Но, говорит эксперт, к моменту выхода МС-21 в серию ситуация может измениться. Сейчас, замечает господин Пантелеев, есть твердый контракт на 175 самолетов, много соглашений о намерениях: этого достаточно для серийного производства до конца действия решения ЕЭК.

Ольга Мордюшенко