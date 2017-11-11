Первый запуск американской ракеты-носителя Falcon Heavy состоится в конце декабря 2017 года

Как сообщает издание "Air&Cosmos" в статье "Falcon Heavy. La date du permier vol se precise", спустя два дня после 16-го пуска за год ракеты-носителя Falcon 9, состоявшегося 30 октября 2017 года, была распространена информация о том, что компания SpaceX запланировала на 29 декабря первый пуск своей тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Пуск должен состояться с космодрома имени Кеннеди во Флориде.

Проектное изображение ракеты-носителя SpaceX Falcon Heavy (c) SpaceX

Последние работы по усовершенствованию стартовой площадки 39А космодрома имени Кеннеди будут проведены сразу же после запуска спутника военного назначения Zuma, который запланирован на 16 ноября. Следующие пуски Falcon 9 будут перенесены c 4 декабря (со спутником Dragon CRS 13) на стартовую площадку SLS-40 авиабазы на мысе Канаверал, с которой пуски не производились с 1 сентября 2016 года после аварии ракеты Falcon 9, когда она взорвалась при запуске.

Первые статические испытания Falcon Heavy пройдут 15 декабря. В случае необходимости может состояться второй этап испытаний, запланированный на 20 декабря. В ходе них планируется провести огневые испытания всех 27 двигателей Merlin 1D, так как Falcon Heavy оснащен тремя первыми ступенями от РН Falcon 9.

Для первого полета Falcon Heavy, который сам глава SpaceX Илон Макс характеризует как весьма рискованный, до сих пор неизвестна ни полезная нагрузка, ни предполагаемая орбита. Зато известно, что первая центральная ступень ракеты будет новой (серийный номер В1033), а две боковых ступени (серийные номера В1023 и В1025) уже прошли "испытания огнем". Первая - в мае 2016 года при выведении спутника Thaicom 8, а вторая в июле 2016 года (Dragon CRS 9). Все двигатели должны пройти переборку с учетом их новой задачи.

Falcon Heavy имеет взлетную массу 1421 тонну, высоту 70 метров и диаметр 11,6 метров с учетом двух боковых ускорителей. Она спроектирована для вывода 63,8 тонн полезной нагрузки на низкие орбиты и 26,7 тонн - на геостационарную орбиту. До появления ракеты-носителя Space Launch System разработки НАСА (взлетная масса составит 3000 тонн, а высота 121 метр), Falcon Heavy будет самой мощной действующей ракетой-носителем в мире. В перспективе ее запуски будут проходить со стартовой площадки SLS-40 на мысе Канаверал.