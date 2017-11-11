Россия и Финляндия создали прямую линию связи для избежания инцидентов



Флаги России и Финляндии.

Источник: narfu.ru Флаги России и Финляндии.Источник: narfu.ru

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Военные РФ и Финляндии организовали прямую линию телефонной связи для предотвращения инцидентов на море и в воздухе, она действует с 1 ноября, сообщили в российском военном ведомстве.

"В целях предотвращения инцидентов на море и в воздухе между Национальным центром управления обороной Российской Федерации и Объединенным штабом вооруженных сил Финляндии организована прямая линия телефонной связи". - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что линия связи введена в эксплуатацию с 1 ноября и работает круглосуточно.

"Основная цель созданного по взаимной договоренности канала связи - укрепление доверия и повышение транспарентности военной активности в регионе Балтийского моря", - добавили в Минобороны.