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Россия и Финляндия создали прямую линию связи для избежания инцидентов

13.11.2017 РИА Новости 143 0
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Флаги России и Финляндии
Флаги России и Финляндии.
Источник: narfu.ru

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Военные РФ и Финляндии организовали прямую линию телефонной связи для предотвращения инцидентов на море и в воздухе, она действует с 1 ноября, сообщили в российском военном ведомстве.

"В целях предотвращения инцидентов на море и в воздухе между Национальным центром управления обороной Российской Федерации и Объединенным штабом вооруженных сил Финляндии организована прямая линия телефонной связи". - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что линия связи введена в эксплуатацию с 1 ноября и работает круглосуточно.

"Основная цель созданного по взаимной договоренности канала связи - укрепление доверия и повышение транспарентности военной активности в регионе Балтийского моря", - добавили в Минобороны.
11.11.2017
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Россия
Финляндия

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