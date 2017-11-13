Минобороны потратит 735 млн рублей на защиту Су-25СМ от управляемых ракет
|
|
Самолеты Су-25СМ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Министерство обороны России проводит тендер на оснащение штурмовиков Су-25СМ современными средствами защиты от управляемых ракет, максимальная цена контракта составляет 735 миллионов рублей, следует из материалов на портале госзакупок.
Штурмовики Су-25СМ входят в состав авиагруппы российских Военно-космических сил России (ВКС) в Сирии.
Согласно закупочным документам, в этом году средствами индивидуальной защиты типа УВ-26М планируется оснастить один штурмовик, в 2018-2019 годах - по 22 Су-25СМ.
Исполнителя определят в начале декабря по итогам аукциона.
На сайте производителя системы защиты "ГосМКБ "Вымпел" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") отмечается, что устройство УВ-26М защищает самолеты и вертолеты от управляемых ракет путем выброса помех их системам наведения.
|
11.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
01.09.2011 По следам МАКСа
09.08.2017 АО "КТРВ" представит широкий спектр продукции на форуме "Армия-2017"
21.06.2017 Искусство видеть цель
14.03.2017 Стали известны возможности обновленного Су-34
25.01.2017 Гендиректор КТРВ Борис Обносов: «Первые гиперзвукровые летательные аппараты появятся в начале следующего десятилетия»
18.01.2017 Корпорация победителей
28.09.2016 Хроника пикирующих бомбардировщиков
28.12.2015 10 главных событий 2015 года
|
Восход
13289
|
№1
13.11.2017 03:08
Комплекс включает в себя только отстреливаемые тепловые ловушки или систему лазерного подавления оптических головок наведения, а также устройство постановки помех радиолокационным головкам наведения?
Кстати что по установке бортовых комплексов обороны на ударные и транспортно-боевые вертолеты?
|
+1Сообщить модератору
|
Сергей-82
10677
|
№2
13.11.2017 05:12
Цитата, Восход сообщ. №1
Комплекс включает в себя только отстреливаемые тепловые ловушки или систему лазерного подавления оптических головок наведения, а также устройство постановки помех радиолокационным головкам наведения?Судя по цене только диполи и тепловые,если не ошибаюсь УВ-26 это всего лишь из элементов Витебска.
|
0Сообщить модератору
|
Байкал57
454
|
№3
13.11.2017 05:14
Интересно Дели купят Су-39 и все технологии к нему, но двигатель навечно наш. Мы смогли-бы еще полсотни себе прикупить. Или на эти деньги модернизировать Су-25 с хранения.
|
-1Сообщить модератору