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Минобороны потратит 735 млн рублей на защиту Су-25СМ от управляемых ракет

13.11.2017 РИА Новости 182 3
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Самолеты Су-25СМ. Архивное фото
Самолеты Су-25СМ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Министерство обороны России проводит тендер на оснащение штурмовиков Су-25СМ современными средствами защиты от управляемых ракет, максимальная цена контракта составляет 735 миллионов рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Штурмовики Су-25СМ входят в состав авиагруппы российских Военно-космических сил России (ВКС) в Сирии.

Согласно закупочным документам, в этом году средствами индивидуальной защиты типа УВ-26М планируется оснастить один штурмовик, в 2018-2019 годах - по 22 Су-25СМ.

Исполнителя определят в начале декабря по итогам аукциона.

На сайте производителя системы защиты "ГосМКБ "Вымпел" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") отмечается, что устройство УВ-26М защищает самолеты и вертолеты от управляемых ракет путем выброса помех их системам наведения.
11.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Су-25
Компании
Вымпел МКБ
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
Восход
13289
№1
13.11.2017 03:08
Комплекс включает в себя только отстреливаемые тепловые ловушки или систему лазерного подавления оптических головок наведения, а также устройство постановки помех радиолокационным головкам наведения?

Кстати что по установке бортовых комплексов обороны на ударные и транспортно-боевые вертолеты?
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RU
Сергей-82
10677
№2
13.11.2017 05:12
Цитата, Восход сообщ. №1
Комплекс включает в себя только отстреливаемые тепловые ловушки или систему лазерного подавления оптических головок наведения, а также устройство постановки помех радиолокационным головкам наведения?
Судя по цене только диполи и тепловые,если не ошибаюсь УВ-26 это всего лишь из элементов Витебска.
0
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RU
Байкал57
454
№3
13.11.2017 05:14
Интересно Дели купят Су-39 и все технологии к нему, но двигатель навечно наш. Мы смогли-бы еще полсотни себе прикупить. Или на эти деньги модернизировать Су-25 с хранения.
-1
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