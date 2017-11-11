Путин и Трамп пообщались "на ногах" во второй день саммита АТЭС
|
|
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. 11 ноября 2017.
Источник: © AFP 2017 / Jorge Silva, pool
ДАНАНГ (Вьетнам), 11 ноя - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп пообщались во второй день саммита АТЭС во Вьетнаме во время церемонии фотографирования, передает корреспондент РИА Новости.
Президенты вместе шли к месту фотографирования и активно беседовали друг с другом. Неподалеку от них шел председатель КНР Си Цзиньпин. На церемонии фотографирования Путин и Трамп заняли второй ряд и также стояли вместе.
Оба лидера прибыли к конференц-центру гостиницы "Интерконтиненталь" для участия в первом рабочем заседании лидеров АТЭС.
Днем ранее Путин и Трамп виделись лишь на церемонии фотографирования участников саммита и поприветствовали друг друга рукопожатием. В пятницу российский президент также провел двусторонние встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Филиппин Родриго Дутерте.
|
11.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
13.11.2017 Госдеп: Россия обязалась помочь уходу проиранских сил с юго-запада Сирии
13.11.2017 Мнение: ответственность за возможный срыв встречи Путина и Трампа несут США
13.11.2017 Встреча Путина и Трампа не состоится, сообщил Белый дом
10.11.2017 У красной черты. Как именно США планируют "сдержать агрессию России"
07.11.2017 Власть в РФ уверена, что наш ядерный потенциал превосходит американский
07.11.2017 Джабаров назвал возможную встречу Путина и Трампа позитивным сигналом
07.11.2017 Трамп хотел бы встретиться с Путиным на саммите АТЭС
01.11.2017 Путин никуда не уйдет, а Западу придется с ним уживаться (The Huffington Post, США)