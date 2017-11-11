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Путин и Трамп пообщались "на ногах" во второй день саммита АТЭС

13.11.2017 РИА Новости 120 0
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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. 11 ноября 2017
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. 11 ноября 2017.
Источник: © AFP 2017 / Jorge Silva, pool

ДАНАНГ (Вьетнам), 11 ноя - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп пообщались во второй день саммита АТЭС во Вьетнаме во время церемонии фотографирования, передает корреспондент РИА Новости.

Президенты вместе шли к месту фотографирования и активно беседовали друг с другом. Неподалеку от них шел председатель КНР Си Цзиньпин. На церемонии фотографирования Путин и Трамп заняли второй ряд и также стояли вместе.

Оба лидера прибыли к конференц-центру гостиницы "Интерконтиненталь" для участия в первом рабочем заседании лидеров АТЭС.

Днем ранее Путин и Трамп виделись лишь на церемонии фотографирования участников саммита и поприветствовали друг друга рукопожатием. В пятницу российский президент также провел двусторонние встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Филиппин Родриго Дутерте.
11.11.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Вьетнам
Китай
Россия
США
Филиппины
Япония
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд

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