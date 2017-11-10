Запуск "Протона" с военным спутником перенесен на февраль 2018 года



Ракета-носитель "Протон-М".

Источник: © Олег Урусов/ТАСС Ракета-носитель "Протон-М".Источник: © Олег Урусов/ТАСС

Соответствующее решение принято из-за проблем с одним из приборов

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Запуск ракеты-носителя "Протон-М" со вторым военным спутником связи "Благовест", планировавшийся на 25 декабря, перенесен на середину февраля 2018 года из-за проблем с одним из приборов на аппарате, сообщил в пятницу ТАСС гендиректор "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева" (ИСС, предприятие - изготовитель спутника) Николай Тестоедов.

"У нас возникли проблемы при испытаниях (аппарата - прим. ТАСС). Был отказ какой-то цепи в одном из приборов. Достали прибор, отремонтировали, поставили обратно. Пуск теперь планируется на середину февраля", - сказал Тестоедов.