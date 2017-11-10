Запуск "Протона" с военным спутником перенесен на февраль 2018 года
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Ракета-носитель "Протон-М".
Источник: © Олег Урусов/ТАСС
Соответствующее решение принято из-за проблем с одним из приборов
МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Запуск ракеты-носителя "Протон-М" со вторым военным спутником связи "Благовест", планировавшийся на 25 декабря, перенесен на середину февраля 2018 года из-за проблем с одним из приборов на аппарате, сообщил в пятницу ТАСС гендиректор "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева" (ИСС, предприятие - изготовитель спутника) Николай Тестоедов.
"У нас возникли проблемы при испытаниях (аппарата - прим. ТАСС). Был отказ какой-то цепи в одном из приборов. Достали прибор, отремонтировали, поставили обратно. Пуск теперь планируется на середину февраля", - сказал Тестоедов.
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10.11.2017
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