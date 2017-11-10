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Россия может создать для окололунной станции шлюз и транспортную систему

13.11.2017 ТАСС 109 0
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Проект окололунной станции (Deep Space Gateway)
Проект окололунной станции (Deep Space Gateway).
Источник: © NASA

В РКК "Энергия" отметили, что также возможно создание и других элементов платформы совместно с зарубежными партнерами

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. В качестве вклада России в международную программу по созданию окололунной станции (Deep Space Gateway, DSG) рассматривается создание шлюза и транспортной системы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РКК "Энергия".

"В настоящее время РКК "Энергия" совместно с Роскосмосом активно взаимодействует с космическими агентствами и зарубежными партнерами по проработке концепции программы, целевых миссий, возможных элементов, предоставляемых партнерами, и стандартов интерфейсов", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что "в качестве вклада российской стороны, наряду с будущей транспортной системой, рассматривается шлюзовой модуль, который предоставит значимые функции для целевого использования DSG". "Кроме того, возможно создание и других элементов платформы совместно с партнерами", - сказали в РКК "Энергия".

На начальном этапе должны быть созданы основные модули DSG (первый двигательно-энергетический модуль станции будет массой 8-9 тонн) - это вклады партнеров, также должны быть сформированы совместные экипажи пилотируемых кораблей и выполнены первые экспедиции.

"В ближайшее время мы планируем сформировать с партнерами единое видение программы, в том числе в интересах реализации лунной программы. Кроме необходимости проработки технических вопросов стоят задачи формирования самой структуры программы", - сказали в пресс-службе.

В конце сентября 2017 года в рамках астронавтического конгресса в Аделаиде (Австралия) было подписано совместное заявление между Роскосмосом и НАСА, которое отражает намерение партнеров совместно работать над реализацией инициатив в освоении космоса. Речь идет о планировании работ по созданию посещаемой станции в окололунном пространстве.
10.11.2017
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принадлежат ТАСС
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