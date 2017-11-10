Эскизное проектирование "Союза-5" завершится в конце 2017 года



Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-02. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-02. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Ракета-носитель позволит осуществлять пуски с комплекса "Морской старт" с экватора в двухступенчатом варианте и обеспечит конкурентоспособную стоимость стартов, отметили в пресс-службе РКК "Энергия"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Эскизное проектирование ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" завершится в конце года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РКК "Энергия".

"После этого последует согласование и защита этого эскизного проекта, что может занять определенное время", - сказали в пресс-службе.

Планируется, что "Союз-5" заменит ракету-носитель "Зенит".

"Союз-5" позволит осуществлять запуски с комплекса "Морской старт" с экватора в двухступенчатом варианте, что обеспечит конкурентоспособную стоимость стартов.

"Что касается комплекса "Морской старт", над возобновлением эксплуатации которого сейчас идет работа совместно с нашим партнером и инвестором - финансовой группой S7, то ракета-носитель "Союз-5" в перспективе может дать комплексу новые возможности, например пуски с экватора на геопереходную орбиту в двухступенчатом варианте, что обеспечит конкурентоспособную стоимость пуска для заказчика", - сказали в ведомстве.

Как сообщалось ранее, новая средняя ракета будет использоваться для запусков пилотируемых кораблей "Федерация" вместо "Ангары-А5П". Первый пуск "Союза-5" запланирован на 2021 год. Первый пилотируемый запуск назначен на 2022 год.

Идея создания новой моноблочной двухступенчатой ракеты-носителя "Союз-5", которая заняла бы нишу между ракетами "Союз" и "Зенит", принадлежит РКЦ "Прогресс". Пакетная схема объединения предполагала создание семейства ракет от легкой (способна выводить на низкую орбиту три тонны полезной нагрузки с космодрома Восточный) до тяжелой (26 тонн полезной нагрузки). Изначально предполагалось использовать в качестве топлива сжиженный природный газ.