"Технодинамика" потратит на реконструкцию предприятий 19 млрд рублей в 2018-2023 годы



Стенд "Технодинамики" на аэрокосмическом салоне - Paris Air Show 2015.

Источник: Марина Лысцева/ТАСС Стенд "Технодинамики" на аэрокосмическом салоне - Paris Air Show 2015.Источник: Марина Лысцева/ТАСС

Предприятия планируют провести реконструкцию цехов и сборочных линий, обновить испытательные базы, внедрить передовые автоматизированные технологии производства и заменить устаревшее оборудование

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Технодинамика" (входит в Ростех) планирует потратить на техническое перевооружение предприятий 19 млрд рублей в 2018-2023 годы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Технодинамика" начала масштабную программу по техническому перевооружению и реконструкции ключевых активов для производства гражданской и военной продукции. На эти цели в период с 2018 года по 2023 год планируется выделить 19 млрд рублей", - сообщили в холдинге.

В ходе модернизации предприятия проведут реконструкцию цехов и сборочных линий, обновят испытательные базы, внедрят передовые автоматизированные технологии производства и заменят устаревшее и изношенное оборудование.

"В настоящее время форсированно ведутся работы по завершению текущих мероприятий технического перевооружения и реконструкции на предприятиях "Старт", "Авиаагрегат", "Гидравлика" и УАПО с общим объемом инвестиций около 3 млрд рублей. Все указанные мероприятия будут завершены уже до конца 2017 года", - добавили в пресс-службе.

Глава холдинга Игорь Насенков отметил, что на ряде предприятий планируется внедрить принципы "умного производства", при котором промышленное оборудование будет "общаться" между собой, выстраивать коммуникации с логистическими системами поставщиков и потребителей, вносить корректировки в технологический цикл испытаний.

Также планируется обновление испытательной базы предприятий для проведения климатических тестов, тестов на прочность эксплуатационных нагрузок, статических нагрузок случайными или гармоническими вибрациями.