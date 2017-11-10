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"Технодинамика" потратит на реконструкцию предприятий 19 млрд рублей в 2018-2023 годы

13.11.2017 ТАСС 175 0
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Стенд "Технодинамики"
Стенд "Технодинамики" на аэрокосмическом салоне - Paris Air Show 2015.
Источник: Марина Лысцева/ТАСС

Предприятия планируют провести реконструкцию цехов и сборочных линий, обновить испытательные базы, внедрить передовые автоматизированные технологии производства и заменить устаревшее оборудование

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Технодинамика" (входит в Ростех) планирует потратить на техническое перевооружение предприятий 19 млрд рублей в 2018-2023 годы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Технодинамика" начала масштабную программу по техническому перевооружению и реконструкции ключевых активов для производства гражданской и военной продукции. На эти цели в период с 2018 года по 2023 год планируется выделить 19 млрд рублей", - сообщили в холдинге.

В ходе модернизации предприятия проведут реконструкцию цехов и сборочных линий, обновят испытательные базы, внедрят передовые автоматизированные технологии производства и заменят устаревшее и изношенное оборудование.

"В настоящее время форсированно ведутся работы по завершению текущих мероприятий технического перевооружения и реконструкции на предприятиях "Старт", "Авиаагрегат", "Гидравлика" и УАПО с общим объемом инвестиций около 3 млрд рублей. Все указанные мероприятия будут завершены уже до конца 2017 года", - добавили в пресс-службе.

Глава холдинга Игорь Насенков отметил, что на ряде предприятий планируется внедрить принципы "умного производства", при котором промышленное оборудование будет "общаться" между собой, выстраивать коммуникации с логистическими системами поставщиков и потребителей, вносить корректировки в технологический цикл испытаний.

Также планируется обновление испытательной базы предприятий для проведения климатических тестов, тестов на прочность эксплуатационных нагрузок, статических нагрузок случайными или гармоническими вибрациями.
10.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Технодинамика
УАПО

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