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МВД закупит автомобили на базе УАЗ

13.11.2017 РИА Новости 90 0
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Автомобили УАЗ-Хантер и УАЗ-Патриот. Архивное фото
Автомобили УАЗ-Хантер и УАЗ-Патриот. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Министерство внутренних дел России объявило электронный аукцион с начальной (максимальной) ценой контракта 2,5 миллиарда рублей на поставку автомобилей на базе УАЗ, следует из материалов на портале госзакупок.

Отмечается, что министерству необходимо приобрести 918 патрульных автомобилей на базе УАЗ-3163 по 1,3 миллиона за штуку, 888 автомобилей специального типа АДЧ на базе УАЗ-396222 по 1 миллиону рублей за штуку и 314 спецавтомобилей типа АЗ на базе УАЗ-396221 по 1,2 миллиона рублей за машину.

Транспортные средства должны быть поставлены в Ростовскую, Самарскую, Свердловскую, Новосибирскую, Московскую, Иркутскую области, Санкт-Петербург и Хабаровский край.

Срок исполнения обязательств по поставке - 1 июня 2019 года включительно.
10.11.2017
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Страны
Россия
Компании
УАЗ-Патриот

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