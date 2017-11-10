"Рособоронэкспорт" представит новейшую военную технику на Dubai Airshow
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Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" представит новейшую российскую продукцию военного назначения для ВВС и ПВО на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017, которая пройдет с 12 по 16 ноября в Дубае (ОАЭ), сообщает в пятницу пресс-служба компании.
Руководителем объединенной российской делегации назначен директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев. Делегацию Рособоронэкспорта возглавляет заместитель генерального директора компании - директор департамента экспорта специмущества и услуг ВВС Сергей Корнев. В работе российской делегации примут участие гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев и его заместитель Сергей Гореславский.
"Повышенный интерес партнеров России в регионе ожидается к боевым вертолетам Ка-52 и Ми-28НЭ, военно-транспортному вертолету Ми-171Ш, транспортно-боевому вертолету Ми-35М, учебно-тренировочному (учебно-боевому) самолету Як-130, многофункциональному фронтовому истребителю МиГ-29М, многоцелевому сверхманевренному истребителю Су-35", - сказано в сообщении.
Отмечается, что при помощи голографического мультимедийного каталога и демонстрационного стола с левитирующими моделями будут продемонстрированы современные образцы российского оружия.
"Рособоронэкспорт" также представит на выставке средства ПВО - зенитную ракетную систему С-400 "Триумф", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", зенитные ракетные комплексы семейства "Бук", переносные зенитно ракетные комплексы "Игла-С" и "Верба", добавили в компании.
В пресс-службе отметили, что гвоздем программы выставки станут выступления авиационной группы "Русские Витязи". Кроме того, в летной программе авиакосмической выставки в Дубае впервые будет участвовать истребитель Су-35.
"В небе Дубая впервые в рамках Dubai Airshow 2017 российские пилоты покажут чудеса высшего пилотажа на сверхманевренных многофункциональных истребителях Су-30СМ и Су-35", - сказано в сообщении.
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10.11.2017
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