Россия готова развивать военные связи с Филиппинами, заявил Путин
|
|
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Филиппины Родриго Дутерте во время беседы на саммите АТЭС во Вьетнаме. 10 ноября 2017.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев
ДАНАНГ, 10 ноя - РИА Новости. Россия готова и дальше развивать военное и военно-техническое сотрудничество с Филиппинами, заявил президент России Владимир Путин в пятницу на встрече с президентом Родриго Дутерте "на полях" саммита АТЭС во Вьетнаме.
"Помню, как вам пришлось прервать визит в Россию в связи с атаками террористов в вашей стране, и я помню, что вы мне сказали, уезжая, что вам нужно навести порядок, нанести удар по этим террористам. Хочу поздравить с тем, что вам удалось это сделать", - сказал Путин.
По его словам, борьба с терроризмом - одна из общих задач России и Филиппин. "В этой связи готовы, как и договаривались, развивать наши отношения, в том числе и в военной сфере, военно-технической области, ну и, разумеется, особое внимание нам нужно уделить экономическим связям", - сказал российский президент.
При этом он заметил, что экономические связи России и Филиппин находятся на низком уровне, хотя в последнее время имеется тенденция к их росту.
В конце октября Россия и Филиппины подписали первый контракт по военно-технической линии, подразумевающий поставку гранатометов РПГ-7В и выстрелов к ним. Как отмечали опрошенные РИА Новости военные эксперты, документ, хотя и не подразумевающий крупных денежных сумм, стал политической победой Москвы и укрепил ее позиции в регионе.
До сегодняшнего дня Филиппины наряду с Брунеем были единственными государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, которые никогда не закупали российских вооружений. Однако с приходом к власти президента Родриго Дутерте Манила начала активно проявлять интерес к налаживанию военно-технического сотрудничества с Москвой.
Посол Филиппин в РФ Карлос Соретта ранее заявил РИА Новости, что Россия безвозмездно передаст этой стране 5 тысяч автоматов Калашникова, миллион патронов и 20 военных грузовиков.
В интервью российским СМИ Дутерте ранее объяснил, почему его страна хотела бы получать вооружения - "когда РФ продает оружие, она не навязывает каких-то условий", в отличие от США.
О межгосударственных отношениях России и Филиппин читайте в справке РИА Новости>>
|
10.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
04.04.2016 Украина скупает дополнительные бронетранспортеры Saxon
08.02.2016 Роботизированные фейки
18.03.2015 Патентов не жалеть
28.10.2010 "Продать бомбу мы не можем"
07.05.2010 Beretta будет производить пистолеты для российской милиции
17.02.2010 Российское оружие разворачивают против Ирана
13.07.2009 Так вот и гробят "оборонку”
13.11.2017 Госдеп: Россия обязалась помочь уходу проиранских сил с юго-запада Сирии