В Армении более 2500 российских военнослужащих пройдут медобследование



Военные учения на полигоне Алагяз в Армении. Архивное фото.

Источник: © Sputnik Военные учения на полигоне Алагяз в Армении. Архивное фото.Источник: © Sputnik

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Более 2,5 тысячи военнослужащих российской военной базы ЮВО, дислоцированной в Армении, пройдут углубленный медосмотр в Гюмрийском филиале военного клинического госпиталя (ВКГ), сообщил начальник пресс-службы округа полковник Вадим Астафьев.

"К обследованию в Гюмрийском филиале ВКГ, которое продлится до декабря сего года, привлечено более 2,5 тысячи военнослужащих, а плановую вакцинацию также получат члены семей военнослужащих и гражданский персонал, работающий в российском соединении", - сказал он.

По словам Астафьева, особое внимание при осмотре уделено вновь прибывшим военнослужащим. В ходе медобследования новобранцы Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов пройдут сезонную вакцинацию. Углубленный медосмотр и обследование проводится для контроля состояния здоровья и своевременного выявления инфекционных и вирусных заболеваний.

По итогам медицинского обследования врачи вынесут комплексное заключение о состоянии здоровья и физическом развитии каждого военнослужащего, добавил Астафьев.