Под Волгоградом по учебной тревоге подняли антитеррористическую группу



Сотрудники ОМОНа Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю на своей базе.

Источник: © РИА Новости / Николай Хижняк Сотрудники ОМОНа Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю на своей базе.Источник: © РИА Новости / Николай Хижняк

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Группа антитеррора была поднята по тревоге под Волгоградом, подразделение уничтожило условное незаконное вооруженное формирование, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"В рамках проверки боеготовности было подразделение антитеррора мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгограде, поднято по тревоге. Подразделение блокировало и уничтожило условное незаконное вооруженное формирование, проникшее на территорию военного городка и пытавшееся захватить штаб соединения", - сказал он.

По словам Астафьева, для усиления группы были выделены дополнительные силы, в том числе две боевые машины пехоты БМП-3, экипажи которых создали дымовую завесу для перегруппировки военнослужащих.

Подразделение антитеррора успешно справилось с задачами, продемонстрировав оперативность и профессионализм в ходе действий по предназначению, отметил Астафьев. Всего к учению привлекалось около 50 военнослужащих, было задействовано две единицы боевой техники.