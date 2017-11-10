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Под Волгоградом по учебной тревоге подняли антитеррористическую группу

13.11.2017 РИА Новости 142 0
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Сотрудники ОМОНа
Сотрудники ОМОНа Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю на своей базе.
Источник: © РИА Новости / Николай Хижняк

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Группа антитеррора была поднята по тревоге под Волгоградом, подразделение уничтожило условное незаконное вооруженное формирование, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"В рамках проверки боеготовности было подразделение антитеррора мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгограде, поднято по тревоге. Подразделение блокировало и уничтожило условное незаконное вооруженное формирование, проникшее на территорию военного городка и пытавшееся захватить штаб соединения", - сказал он.

По словам Астафьева, для усиления группы были выделены дополнительные силы, в том числе две боевые машины пехоты БМП-3, экипажи которых создали дымовую завесу для перегруппировки военнослужащих.

Подразделение антитеррора успешно справилось с задачами, продемонстрировав оперативность и профессионализм в ходе действий по предназначению, отметил Астафьев. Всего к учению привлекалось около 50 военнослужащих, было задействовано две единицы боевой техники.
10.11.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
БМП-3
Компании
Минoбороны РФ

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