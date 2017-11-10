Военные ЮВО в Абхазии за лето изготовили более двух тысяч тактических карт



Военнослужащий готовит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) во время тактико-специальных учений Новороссийского гарнизона Южного военного округа (ЮВО) на полигоне Раевский в Краснодарском крае. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив Военнослужащий готовит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) во время тактико-специальных учений Новороссийского гарнизона Южного военного округа (ЮВО) на полигоне Раевский в Краснодарском крае. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Военнослужащие российской военной базы в Абхазии изготовили более двух тысяч тактических карт во время боевой подготовки за летний период обучения, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в ходе боевой подготовки истекшего летнего периода обучения изготовили более 2 тысяч тактических карт в полевых условиях", - сказал он.

По словам Астафьева, тактические карты изготавливались с применением современного комплекта передвижной цифровой типографии ПЦТ-07. Комплекс обеспечивает изготовление брошюр, карт, боевых листков и различных типов печатной продукции формата А4, А3. Время подготовки передвижной типографии из походного состояния в рабочее не превышает 30 минут.

Астафьев отметил, что тактические карты используются личным составом при проведении учений, тренировок и других мероприятий боевой подготовки. На них графически наносятся свои подразделения и войска условного противника.