Индийские терзания вокруг российско-индийской программы истребителя пятого поколения FGFA



Один из прототипов российского истребителя пятого поколения Т-50 (Су-57).

Источник: Alex Beltyukov Один из прототипов российского истребителя пятого поколения Т-50 (Су-57).Источник: Alex Beltyukov

Согласно последним сообщениям прессы, военно-воздушные силы Индии испытывают сомнения относительно дальнейшего участия в совместном с Россией проекте разработки истребителя пятого поколения. Представители индийской оборонной промышленности, в свою очередь, выступают в его поддержку, так как, по их мнению, он представляет собой лучшую сделку с точки зрения доступа к технологиям. Об этом пишет эксперт Международного института стратегических исследований (IISS)

Данная ситуация отражает противоречивые приоритеты ВВС и национальной оборонной промышленности Индии. Ключевым движущим фактором для военных является своевременность, так как нынешний потенциал эскадрилий боевых самолетов находится значительно ниже целевых показателей. Для самолетостроительной корпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL), тем не менее, основными задачами являются максимизация ее участия в проекте и доступа к технологиям. Акцент правительства на государственной программе "Делай в Индии" ("Make in India") в сочетании с государственным характером аэрокосмического сектора страны, на первый взгляд, укрепляют позиции промышленников.

Степень накала развернувшейся публичной дискуссии, отчасти может быть обоснована желанием произвести впечатление. Интерес Нью-Дели к российскому истребителю Т-50 (Су-57) исходит из необходимости решения проблемы с проектом истребителя пятого поколения (Fifth Generation Fighter Aircraft, FGFA) для ВВС Индии, однако военные имеют ряд сомнений относительно стоимости и характеристик самолета. Тем не менее, с точки зрения удовлетворения требований ВВС и стремлений оборонной промышленности Индии, данная программа является безальтернативной. Поэтому "сомнения" в отношении участия Индии в программе могут быть направлены на достижение наилучшей возможной сделки. Российские профильные чиновники между тем отмечают, что проект идет полным ходом.

Проблема, с которой ВВС могут столкнуться в дальнейшем, заключается в следующем: хотя Су-57 предоставит возможности многоцелевого боевого самолета и доступ к технологиям, который Соединенные Штаты вряд ли смогут обеспечить в полном объеме, появится также риск задержки поставок, если стремление национальной промышленности к локализации финальной сборки или даже производства будет удовлетворено.

Это горькая правда для военно-воздушных сил, что индийская национальная промышленность не всегда способна выполнять работы в поставленные сроки и гарантировать соблюдение требований. Так, проект легкого истребителя HAL Tejas растянулся на десятки лет, перед тем как достичь начальной боевой готовности (initial operational capability). Между тем, в 1994 году ВВС должны были запустить промежуточную программу модернизации стареющего парка истребителей МиГ-21. В конце концов, в 2016 году был объявлен конкурс на закупку однодвигательных истребителей, победителя в котором еще предстоит определить.

ВВС также должны начать получать первые из 36 истребителей Rafale в 2019 году. Изначально планировалась закупка 126 средних многоцелевых боевых самолетов, однако вышеуказанная цифра пока является итоговой. 27-28 октября 2017 года Индию посетила Министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли, в ходе визита обсуждался вопрос о поставке дополнительных Rafale.

Параллельно с проектом FGFA Индия совместно с Россией завершает модернизацию своего флота многоцелевых истребителей Су-30МКИ. На вооружении ВВС находится 250 таких самолетов из 272 заказанных. Оставшаяся часть, скорее всего, будет поставлена в 2019 году. HAL осуществляет финальную сборку истребителей Су-30МКИ, которые, по всей вероятности, останутся ядром индийских ВВС до 2030-х годов.

Когда и если Индия окончательно определится с участием в совместном с Россией проекте истребителя пятого поколения, это, скорее всего, будет означать, что самолет начнёт поступать на вооружение эскадрилий к середине 2020-х годов.