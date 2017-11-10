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Корабли ВМС Великобритании "растаскивают" по частям

13.11.2017 bmpd.livejournal.com 85 0
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Британская атомная многоцелевая подводная лодка S 121 Artful типа Astute (c) ВМС Великобритании
Британская атомная многоцелевая подводная лодка S 121 Artful типа Astute (c) ВМС Великобритании.
Источник: bmpd

Нехватка запасных частей для боевых кораблей и подводных лодок Королевского военно-морского флота Великобритании вынудила британских военных моряков прибегать к широкой "каннибализации" части корабельного состава, сообщает ресурс "Forces Network", а также дополняет статья Richard Scott "NAO report highlights increase in ‘store rob’ for RN fleet", опубликованная в журнале

Расследование Счётной палаты Великобритании (National Audit Office - NAO)показало, что уровень "каннибализации" - использования демонтированных частей одних машин для ремонта других - за последние пять лет вырос на 49%. В ведомстве предупреждают, что данная практика уже обошлась министерству обороны в миллионы фунтов и в конечном счете приведет к задержкам в строительстве.

Тем не менее, в министерство обороны отмечают, что заменена компонентов осуществлялась исключительно в ситуациях "абсолютной необходимости".

В настоящее время в составе Королевского флота находятся 19 фрегатов и эсминцев, а также семь атомных многоцелевых подводных лодок. При этом нехватка запасных частей зачастую мешает им выходить в море.

По информации Счётной палаты, строительство новой атомной многоцелевой подводной лодки S 121 Artful типа Astute было отложено на 42 дня в связи с тем, что отдельные части с нее "были заимствованы" в процессе работ. Сообщается также, что цена ее строительства по этой причине возросла на 4,9 млн фунтов.

В течение последнего года (2016-2017 года) на британских кораблях было зарегистрировано 795 случаев каннибализации оборудования, что дает 66 случаев в месяц, по сравнению с 30 случаями в месяц в 2005 году.

В целом за последние пять лет количество случаев "каннибализации" оборудования на британских кораблях и подводных лодках увеличилось на 49%, и за период 2012-2017 годов таких случаев зафиксировано в общей сложности 3230, с демонтажом 6378 частей оборудования.

По данным доклада, около 40% кораблей и подводных лодок, получающих каннибализированные запчасти, нуждались в них, чтобы быть готовыми к операциям или обучению. В этих случаях каннибализация помогала повысить эксплуатационную готовность этих кораблей. В остальных 60% случаях каннибализации корабли и подводные лодки не нуждались в каннибализированных запчастях непосредственно для операций или обучения - в некоторых случаях запчасти были необходимы для завершения запланированных работ по ремонту и техническому обслуживанию во избежание возможных задержек и дополнительных затрат.

В докладе говорится, что в некоторых случаях, в частности, во время операций с высокой интенсивностью, это может быть лучшим способом для обеспечения пребывания кораблей в море. Однако, по оценкам авторов, данная практика привела к "увеличению затрат на 40 млн фунтов".

Задержки в поставках запчастей и неопределенность сроков их поставок еще больше усугубляют потребность в каннибализации оборудования. Проведя анализ в марте 2017 года, Счетная палата обнаружила, что центр материально-технического обеспечения надводного флота DE & S Ships Operating Centre удовлетворил только 55% заявок на запчасти от экипажей кораблей и подводных лодок в требуемые сроки (плановым нормативом считается удовлетворение в срок 75% заявок), в то время как центр материально-технического обеспечения подводных лодок Submarine Operating Centre удовлетворил в срок 63% заявок (при плановом нормативе 80%). "В это время, 17038 заявок на поставку запчастей с кораблей уже просрочили требуемую дату поставки, и у 34% не было даже утвержденной прогнозируемой даты поставки".

Представитель Королевского военно-морского флота отметил следующее: "Менее 0,5% запасных частей, которые мы используем, извлекаются из других судов, и мы делаем это только тогда, когда абсолютно необходимо, чтобы корабли вышли из порта и приступили к операциям как можно быстрее".

"Мы продолжаем совершенствовать эту давно устоявшуюся практику".
10.11.2017
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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Великобритания

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