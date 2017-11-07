В 3M заинтересовались российскими ЦОД

На связанный с центрами обработки данных бизнес приходится около 10% мировых продаж компании; в нашей стране этот показатель намного ниже.

В компании 3M намерены значительно увеличить поставки своей продукции для российских центров обработки данных и ИТ-инфраструктуры предприятий. Об этом заявили представители 3M во время прошедшего 31 октября круглого стола, на котором обсуждались главным образом вопросы рационального построения инженерной и коммуникационной инфраструктуры современных ЦОД.

По словам Константина Белоусова, директора российского департамента электроники и энергетики 3M Electronics and Energy, целью мероприятия была организация диалога представителей организаций, работающих в различных сегментах рынка ЦОД.

Деятельность департамента, входящего в состав многопрофильной международной компании 3M, охватывает, в частности, такие направления, как энергетика, электрика и телекоммуникации. В третьем квартале текущего года мировой объем продаж департамента достиг 1,4 млрд долл., увеличившись в годовом выражении на 13%. Данное подразделение компании, доходы которой превысили в 2016 году 30 млрд долл., растет быстрее всего.

Активизация на местном уровне бизнеса в области ЦОДов и ИТ связана в значительной степени с намерением продвигать кабельные решения для систем передачи данных, включая высокопроизводительные твинаксиальные кабели и претерминированные сборки на их основе. Не исключено использование продукции для электромонтажа электрики в домах, квартирах, в офисных и производственных помещениях.

Продукты 3M для ЦОД, по словам Джудит Филипцки, руководителя направления 3M Interconnect в Центральной и Восточной Европе, полностью отвечают требованиям к пропускной способности и быстродействию, предъявляемым к коммуникациям в современных центрах обработки данных.

Весной текущего года заключено дистрибьюторское соглашение с российской компанией «Платан», предусматривающее поставки широкого спектра изделий и решений 3M. Особые стимулирующие условия в соглашении предусмотрены для тех продуктов, в распространении которых наиболее заинтересованы в 3M. Это, к примеру, разъемы, устанавливаемые на печатных платах, разъемы для карт памяти и ряд других коннекторов, а также плоские и твинаксиальные кабели и кабельные сборки. Такие сборки предназначены как для внутрисерверных межсоединений, в том числе подключения накопителей с интерфейсами miniSAS, SATA, miniSAS HD, так и для организации внешних связей, для чего предлагаются сборки с разъемами SFP и QSFP.

В «Платане» отмечают преимущества используемых в сборках 3M плоских твинаксиальных кабелей, которые могут сгибаться под различными углами, что облегчает процесс монтажа, и обеспечивают передачу данных с быстродействием до 10 Гбит/с.

Наряду с этим в соглашении выделены материалы для производства электроники, электротехнические материалы, а также продукты для отрасли телекоммуникаций, в частности структурированные кабельные системы и их компоненты.

Пассивное сетевое оборудование 3M Volition включает системы на основе медных кабелей и оптического волокна, а также металлические монтажные компоненты. Кроме того, предлагается полный ассортимент кабелей и компонентов структурированных кабельных систем Категорий 5E, 6, 6А и облегченные кабели Категории 7.

Компания Merlion, дистрибьютор 3M, анонсировала вывод на российский рынок системы управления СКС и кабельной инфраструктурой 3М IMS, основанной на технологиях радиочастотной идентификации. Основная изюминка 3М IMS — размещение на коммуникационных шнурах меток RFID (это можно делать как в новых, так и в уже работающих кабельных инфраструктурах), а также использование снабженных датчиками RFID коммутационных панелей, связанных с единым центром управления.

Немногим более года назад Merlion и 3M объявили о расширении сотрудничества и запустили совместную программу продвижения структурированных кабельных систем 3М Volition.

На связанный с ЦОД бизнес приходится около 10% мировых продаж 3M. В нашей стране этот показатель намного ниже: до настоящего времени для российских центров обработки данных поставлялись в основном жидкости для систем пожаротушения, средства для очистки контактов и электронных компонентов и, в меньшей степени, для охлаждения активного оборудования. Теперь в 3M намерены и в России постепенно двигаться в сторону глобальной структуры продаж.