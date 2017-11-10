Морских пехотинцев ТОФ во Владивостоке обучают скалолазанию



На горном полигоне Дарьял в Республике Северная Осетия. Фото www.soldati-russian.ru. На горном полигоне Дарьял в Республике Северная Осетия. Фото www.soldati-russian.ru.

Владивосток. 10 ноября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) провели тренировку по горной подготовке, сообщает флотская пресс-служба в пятницу.

"Всего к тренировке было привлечено около 50 военнослужащих соединения. Впервые использовался естественный горный рельеф территории одной из воинских частей гарнизона, который позволяет в полном объёме осваивать программу горной подготовки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что маршрут, проложенный в скалах, предварительно разведали и протестировали опытные специалисты.

Во время тренировки пехотинцы учились взять узлы, изучили на практике индивидуальные страховочные системы, поднимались и спускались по закрепленной веревке. Все элементы выполнялись в экипировке и со штатным оружием.