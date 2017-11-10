Морских пехотинцев ТОФ во Владивостоке обучают скалолазанию
|
|
На горном полигоне Дарьял в Республике Северная Осетия. Фото www.soldati-russian.ru.
Владивосток. 10 ноября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) провели тренировку по горной подготовке, сообщает флотская пресс-служба в пятницу.
"Всего к тренировке было привлечено около 50 военнослужащих соединения. Впервые использовался естественный горный рельеф территории одной из воинских частей гарнизона, который позволяет в полном объёме осваивать программу горной подготовки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что маршрут, проложенный в скалах, предварительно разведали и протестировали опытные специалисты.
Во время тренировки пехотинцы учились взять узлы, изучили на практике индивидуальные страховочные системы, поднимались и спускались по закрепленной веревке. Все элементы выполнялись в экипировке и со штатным оружием.
|
10.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
13.11.2017 Авиация Тихоокеанского флота получила шесть отремонтированных вертолетов Ка-29
13.11.2017 "Ковчеги демократии". На что способны авианосные ударные группы ВМС США
13.11.2017 Учения США в Тихом океане угрожают началом войны с КНДР, заявил эксперт
13.11.2017 ВМФ впервые готовит водолазов для погружения на 400 метров
10.11.2017 Большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" вернулся во Владивосток из похода
10.11.2017 Итоговая проверка за 2017 год показала рост уровня подготовки военных в ВВО
10.11.2017 БПК "Адмирал Виноградов" вернулся во Владивосток из дальнего похода
10.11.2017 Обновленные вертолеты Ка-29 прибыли на базу морской авиации Тихоокеанского флота