Посол РФ в США: ОДКБ обеспечивает поддержание безопасности и стабильности в регионе



Посол РФ в США Анатолий Антонов.

Источник: © Карпов Сергей/ТАСС Посол РФ в США Анатолий Антонов.Источник: © Карпов Сергей/ТАСС

Наиболее серьезными вызовами для организации российский дипломат назвал терроризм, наркоторговлю, трансграничную преступность, нелегальную миграцию, природные и техногенные катастрофы

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /Корр. ТАСС Александр Пахомов/. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - авторитетная региональная структура, обеспечивающая поддержание безопасности и стабильности, территориальной целостности и суверенитета участвующих в ней государств. Это подчеркнул посол России в США Анатолий Антонов, выступая на торжественном приеме, состоявшемся в среду в посольстве РФ в Вашингтоне по случаю 25-летия подписания Договора коллективной безопасности и 15-летия учреждения на его основе ОДКБ.

К настоящему времени в организацию входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В российское посольство отметить знаменательные даты пришли руководители диппредставительств этих стран. В своих выступлениях они подчеркивали, что ОДКБ подняла сотрудничество государств-членов на качественно новый уровень союзнических отношений.

Среди гостей на приеме были посол Сербии и временные поверенные в делах Китая и Лаоса в США, десятки других дипломатов и представителей министерств обороны разных стран. На стендах, установленных вдоль стен Золотого зала посольства, были размещены фотографии, отображающие деятельность Коллективных сил участников ОДКБ.

Как отметил Антонов, "за эти годы ОДКБ проделала большой путь и зарекомендовала себя как авторитетная региональная структура, обеспечивающая поддержание безопасности и стабильности, территориальной целостности и суверенитета участвующих в ней государств". "Созданные в рамках организации механизмы военно-политического взаимодействия и соответствующий силовой потенциал дают возможность адекватно реагировать на современные вызовы и угрозы в зоне ответственности ОДКБ, - продолжил он. - Наиболее серьезные из них - это терроризм, наркоторговля, трансграничная преступность, нелегальная миграция, природные и техногенные катастрофы".

По словам Антонова, "важно отметить - и об этом в апреле говорил президент России Владимир Путин, что наше региональное объединение не создавалось в условиях холодной войны и блоковой конфронтации". "Неправомерны попытки противопоставить ОДКБ какой-либо стране или группе стран. В основе нашей деятельности - создание благоприятных и стабильных условий для всестороннего развития государств- участников. Мы открыты для взаимодействия со всеми странами в интересах продвижения мира, безопасности и стабильности как на региональном, так и международном уровне", - добавил посол.

"При этом в уставе организации зафиксировано, что в достижении поставленных целей государства-члены отдают приоритет политическим средствам, - указал Антонов. - Немаловажно и то, что все решения в ОДКБ принимаются консенсусом, накоплен богатый опыт работы на принципах равноправного партнерства, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела. В этом видим силу и перспективы дальнейшего развития Организации".

Ради мира и безопасности

Как заметил глава российской дипмиссии, "наряду с укреплением обороны, ОДКБ создала условия для коллективного продвижения общих интересов на мировой арене".

"Мы удовлетворены возросшим уровнем внешнеполитической координации между странами-участницами Организации. ОДКБ успешно взаимодействует с другими международными структурами, занимающимися вопросами региональной безопасности, это в первую очередь СНГ и ШОС. Расширяется сотрудничество в вопросах поддержания мира и безопасности между ОДКБ и ООН", - продолжил он.

"В совместном заявлении государств-членов ОДКБ на 72-й сессии ГА ООН от 4 октября 2017 года содержится призыв к объединению усилий всех государств в борьбе за укрепление всеобъемлющей стабильности как основы обеспечения прочного мира, надежной, равной и неделимой безопасности. Желаю всем нам успехов на пути к этой цели. Когда мы вместе, нам по плечу самые сложные задачи", - отметил Антонов.

Договор о коллективной безопасности был подписан в Ташкенте 15 мая 1992 года, а соглашение о создании ОДКБ - 7 октября 2002 году. На сегодняшний день в организацию входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В июне 2012 года свое участие в ОДКБ приостановил Узбекистан.