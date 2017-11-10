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Коллегия министерств обороны РФ и Белоруссии подведет итоги учений "Запад-2017"

13.11.2017 ТАСС 130 0
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Стратегические учения Запад-2017
Совместные стратегические учения Запад-2017 вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии.
Источник: © РИА Новости / Михаил Метцель/POOL

По итогам заседания будут приняты решения об укреплении обороноспособности двух стран, а также утвержден план сотрудничества оборонных ведомств на 2018 год

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Совместная коллегия министерств обороны России и Белоруссии подведет в пятницу итоги военного сотрудничества двух стран и обсудит результаты прошедших в сентябре стратегических учений "Запад-2017". Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

"Коллегия рассмотрит вопросы обеспечения деятельности региональной группировки войск Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, подведет итоги работы за прошедший год и уточнит направления и задачи последующей совместной деятельности", - говорится в сообщении Минобороны РФ. Отмечается, что особое внимание будет уделено анализу "наиболее значимого и масштабного совместного мероприятия военного сотрудничества, проведенного в этом году - стратегического учения "Запад-2017".

По итогам заседания будут приняты решения об укреплении обороноспособности двух стран, а также утвержден план сотрудничества оборонных ведомств России и Белоруссии на 2018 год, указали военные.

Совместные учения Вооруженных сил Белоруссии и РФ "Запад-2017" проходили с 14 по 20 сентября. Маневры прошли на шести полигонах и двух участках местности в Белоруссии и трех полигонах в России. В них были задействованы около 12,7 тысячи военных, около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов. За учениями наблюдали представители семи государств, в том числе стран НАТО.
10.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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