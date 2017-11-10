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Члены коалиции США по борьбе с ИГ* проведут встречу в Иордании

13.11.2017 РИА Новости 77 0
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Вид на порт города Акаба. Иордания. Архивное фото
Вид на порт города Акаба. Иордания. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Олег Ласточкин

ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Встреча стран-членов коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*(запрещена в РФ) пройдет 15 ноября в столице Иордании Аммане, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

Со стороны США в мероприятии примет участие спецпредставитель президента Бретт Макгерк.

"После освобождения Мосула и Ракки эта встреча даст возможность партнерам коалиции обсудить дальнейшие шаги, которые гарантируют окончательное поражение ИГ* в Ираке и Сирии, а также пути усиления нашей коллективной борьбы с глобальными устремлениями ИГ*", - говорится в сообщении.

В частности, планируется обсудить планы по стабилизации обстановки в регионе, борьбу с притоком иностранных боевиков, финансированием терроризма и меры по контрпропаганде терроризма.

Последняя подобная встреча состоялась 22 сентября в Нью-Йорке на полях генассамблеи ООН, напоминают в госдепартаменте.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.
10.11.2017
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принадлежат РИА Новости
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