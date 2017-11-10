Члены коалиции США по борьбе с ИГ* проведут встречу в Иордании
|
|
Вид на порт города Акаба. Иордания. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Олег Ласточкин
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Встреча стран-членов коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*(запрещена в РФ) пройдет 15 ноября в столице Иордании Аммане, сообщает пресс-служба Госдепартамента.
Со стороны США в мероприятии примет участие спецпредставитель президента Бретт Макгерк.
"После освобождения Мосула и Ракки эта встреча даст возможность партнерам коалиции обсудить дальнейшие шаги, которые гарантируют окончательное поражение ИГ* в Ираке и Сирии, а также пути усиления нашей коллективной борьбы с глобальными устремлениями ИГ*", - говорится в сообщении.
В частности, планируется обсудить планы по стабилизации обстановки в регионе, борьбу с притоком иностранных боевиков, финансированием терроризма и меры по контрпропаганде терроризма.
Последняя подобная встреча состоялась 22 сентября в Нью-Йорке на полях генассамблеи ООН, напоминают в госдепартаменте.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
|
10.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
13.11.2017 Посол РФ в США: ОДКБ обеспечивает поддержание безопасности и стабильности в регионе
13.11.2017 WSJ: США подготовили план по размещению в Донбассе 20 тысяч миротворцев
10.11.2017 США обвинили РФ в защите "террористов, продолжающих применять химическое оружие" в Сирии
07.11.2017 "Не волнуйтесь, Запад нас внимательно слушает"
07.11.2017 Россия завершила поставку БТР-80 в Бангладеш
07.11.2017 В арабской коалиции предположили, откуда хуситы получили вооружения
07.11.2017 Саудовская Аравия назвала пуск ракеты актом агрессии со стороны Ирана
07.11.2017 Воины-призраки. Самые громкие операции спецназа разведки СССР и России