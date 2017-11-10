Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Грушко объяснил сложность возврата к общим с НАТО проектам по Афганистану

13.11.2017 РИА Новости 108 0
0
Понравилась новость?
 0
Постоянный представитель Российской Федерации при НАТО Александр Грушко. Архивное фото
Постоянный представитель Российской Федерации при НАТО Александр Грушко. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

БРЮССЕЛЬ, 10 ноя - РИА Новости. России будет трудно вернуться к остановленным по инициативе НАТО совместным проектам по Афганистану, поскольку место партнеров по Совету Россия - НАТО (СРН) заняли другие страны, заявил постпред РФ при НАТО Александр Грушко.

В четверг командующий миссией НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон выразил надежду, что Россия и альянс смогут сотрудничать по разрешению ситуации в Афганистане, поскольку стороны преследуют общие интересы. Он не уточнил, как это возможно, с учетом решения НАТО приостановить практическое сотрудничество с РФ.

"Мы открыты к взаимодействию, но мы и без НАТО продолжаем некоторые программы. Даже если альянс захочет вернуться к замороженным проектам, это будет сделать достаточно сложно, поскольку место партнеров по СРН заняли другие страны, которые лучше понимают реальные потребности ситуации и лучше осознают свои собственные интересы", - заявил Грушко российским журналистам.

Он подчеркнул, что саммиты НАТО в Уэльсе в 2014 году и в Варшаве в 2016 году "поставили шлагбаум перед любыми проектами практического сотрудничества, поэтому сейчас никто не говорит ни о новых проектах, ни о возобновлении тех, которые мы осуществляли".

По его словам, Россия не рассматривает ситуацию в Афганистане и любую другую региональную ситуацию сквозь призму соперничества с США. "Для нас принципиально важно, чтобы на территории этой страны установился прочный мир, чтобы оттуда не исходили ни террористические, ни экстремистские угрозы, чтобы Афганистан был площадкой, на которой осуществлялось бы широкое международное сотрудничество. Мы готовы работать со всеми, кто разделяет эти цели", - отметил посол.
10.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
Проекты
NATO

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.11 07:02
  • 1
Несколько опытных образцов ЗРК "Панцирь-СМ" уже разработаны
  • 13.11 06:56
  • 1
Российские разведчики получат запускаемый из "гранатомета" беспилотник
  • 13.11 06:53
  • 3
Долгое эхо длинной ночи
  • 13.11 06:46
  • 1
"Медведь набирает силу": читатели западных СМИ оценили боевого робота из РФ
  • 13.11 06:40
  • 1
Прошло пять лет: на воду спускают гигантскую подводную лодку "Князь Владимир"
  • 13.11 06:20
  • 45
Ближе к звездам: наземные испытания Falcon Heavy прошли успешно
  • 13.11 05:58
  • 5
Зимовка с ядерной начинкой
  • 13.11 05:47
  • 42
На появление у США новой ракеты средней дальности России придется ответить тем же - Бондарев
  • 13.11 05:14
  • 3
Минобороны потратит 735 млн рублей на защиту Су-25СМ от управляемых ракет
  • 13.11 02:51
  • 1
Американская мечта о средней ракете
  • 13.11 01:29
  • 1
Марокко расширяет военное сотрудничество с Россией
  • 13.11 01:24
  • 1
Авиагруппа "Русские витязи" показала "бочку" на авиашоу в Дубае
  • 13.11 01:15
  • 1
Разогнали вооружения: на что США потратят $700 млрд из военного бюджета
  • 13.11 00:59
  • 35
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 12.11 20:53
  • 8
Blue Origin вскоре завершит строительство "фабрики по производству ракет"
другие обсуждаемые темы