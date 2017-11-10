Грушко объяснил сложность возврата к общим с НАТО проектам по Афганистану



Постоянный представитель Российской Федерации при НАТО Александр Грушко. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев Постоянный представитель Российской Федерации при НАТО Александр Грушко. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

БРЮССЕЛЬ, 10 ноя - РИА Новости. России будет трудно вернуться к остановленным по инициативе НАТО совместным проектам по Афганистану, поскольку место партнеров по Совету Россия - НАТО (СРН) заняли другие страны, заявил постпред РФ при НАТО Александр Грушко.

В четверг командующий миссией НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон выразил надежду, что Россия и альянс смогут сотрудничать по разрешению ситуации в Афганистане, поскольку стороны преследуют общие интересы. Он не уточнил, как это возможно, с учетом решения НАТО приостановить практическое сотрудничество с РФ.

"Мы открыты к взаимодействию, но мы и без НАТО продолжаем некоторые программы. Даже если альянс захочет вернуться к замороженным проектам, это будет сделать достаточно сложно, поскольку место партнеров по СРН заняли другие страны, которые лучше понимают реальные потребности ситуации и лучше осознают свои собственные интересы", - заявил Грушко российским журналистам.

Он подчеркнул, что саммиты НАТО в Уэльсе в 2014 году и в Варшаве в 2016 году "поставили шлагбаум перед любыми проектами практического сотрудничества, поэтому сейчас никто не говорит ни о новых проектах, ни о возобновлении тех, которые мы осуществляли".

По его словам, Россия не рассматривает ситуацию в Афганистане и любую другую региональную ситуацию сквозь призму соперничества с США. "Для нас принципиально важно, чтобы на территории этой страны установился прочный мир, чтобы оттуда не исходили ни террористические, ни экстремистские угрозы, чтобы Афганистан был площадкой, на которой осуществлялось бы широкое международное сотрудничество. Мы готовы работать со всеми, кто разделяет эти цели", - отметил посол.