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Президент Франции назвал "российское вмешательство" серьезной опасностью

13.11.2017 РИА Новости 89 0
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото.
Источник: © AFP 2017 / ludovic Mari, POOL

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "российское вмешательство" представляет серьезную опасность для США и Франции.

По словам Макрона, российское вмешательство по-прежнему представляет серьезную опасность для демократических стран, таких как США и Франция.

"Мы не должны недооценивать потенциальные последствия такого вмешательства", - заявил президент изданию Time.

Обвинения в адрес "российских хакеров", якобы вмешивающихся в ход выборов, периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. С подобными заявлениями выступали, в частности, представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также президент Франции Эммануэль Макрон.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.
10.11.2017
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принадлежат РИА Новости
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