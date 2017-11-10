Постпред России при НАТО назвал главную задачу реформы альянса



Постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко. Архивное фото.

Источник: © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко. Архивное фото.Источник: © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

БРЮССЕЛЬ, 10 ноя - РИА Новости, Владимир Добровольский. Адаптация командной структуры НАТО во многом обусловлена стремлением альянса противостоять России, заявил постпред России при организации Александр Грушко.

"Хотя меры по адаптации натовского военного потенциала аргументируются необходимостью парирования угроз со всех азимутов, нельзя не отметить, что, конечно, в центре этих усилий лежит задача противостояния с Россией", - сказал Грушко российским журналистам.

По его словам, последствия этих шагов будут зависеть от того, какие мероприятия утвердят на заседании министров обороны в феврале 2018 года.

"Но сегодня очевидно, что, разрабатывая такие решения, рассматривая варианты дальнейшего усиления военного присутствия альянса, в том числе на восточном фланге, видимо, натовцы черпали вдохновение в схемах холодной войны", - отметил постпред.

Грушко предположил, что созданное Североатлантическое руководство будет "слепком того командования, которое существовало до 2002 года". Постпред напомнил, что тогда оно отвечало за переброски американских сил из США в Европу, защиту и оборону морских коммуникаций, а также занималось организацией противолодочной борьбы и комплексом вопросов безопасности.

В среду министры обороны стран - членов НАТО согласовали план адаптации структуры руководства альянса, который предполагает создание двух новых командований: по Атлантике для защиты транспортных путей между Северной Америкой и Европой и по логистике для обеспечения транспортировки войск и оборудования внутри Европы.

На встрече также постановили учредить центр по проведению киберопераций и интегрировать национальные кибервозможности в миссии и операции альянса при сохранении полного контроля над ними со стороны стран-членов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что адаптация командной структуры проводится, в том числе, из-за ситуации вокруг Украины.