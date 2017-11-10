Госдеп отреагировал на инициативу Совфеда вернуть базы на Кубу и во Вьетнам



Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото.

Источник: © Фото : AgnosticPreachersKid Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото.Источник: © Фото : AgnosticPreachersKid

ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт заявила, что "не удивлена" предложением российских сенаторов вернуть военные базы на Кубу и во Вьетнам.

"Я впервые слышу об этом от вас. Это бы меня не удивило, это мое собственное мнение. Я не буду спекулировать (на эту тему. - Прим. ред.)", - ответила она на брифинге на соответствующий вопрос.

На прошлой неделе глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что размещение военной базы на Кубе в условиях роста агрессии США отвечало бы интересам безопасности. Он отметил, что до 2002 года военное присутствие России "в самом американском подбрюшье", помогало сдерживать агрессию Вашингтона.

Он добавил, что Москве стоит подумать и о возвращении своего ВМФ во Вьетнам. Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич также высказался за восстановление российской базы на Кубе.

С 1967 до 2002 года в кубинском Лурдесе располагался советский, а затем российский центр радиоэлектронной разведки. Во вьетнамском порту Камрань до 2002 года находилась крупнейшая зарубежная военно-морская база СССР. Осенью 2016 года в Минобороны заявляли, что ведомство прорабатывает вопросы возможного возвращения на Кубу и во Вьетнам. При этом об официальных переговорах с руководством стран речь пока не идет.