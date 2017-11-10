Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Госдеп отреагировал на инициативу Совфеда вернуть базы на Кубу и во Вьетнам

13.11.2017 РИА Новости 97 0
0
Понравилась новость?
 0
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото.
Источник: © Фото : AgnosticPreachersKid

ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт заявила, что "не удивлена" предложением российских сенаторов вернуть военные базы на Кубу и во Вьетнам.

"Я впервые слышу об этом от вас. Это бы меня не удивило, это мое собственное мнение. Я не буду спекулировать (на эту тему. - Прим. ред.)", - ответила она на брифинге на соответствующий вопрос.

На прошлой неделе глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что размещение военной базы на Кубе в условиях роста агрессии США отвечало бы интересам безопасности. Он отметил, что до 2002 года военное присутствие России "в самом американском подбрюшье", помогало сдерживать агрессию Вашингтона.

Он добавил, что Москве стоит подумать и о возвращении своего ВМФ во Вьетнам. Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич также высказался за восстановление российской базы на Кубе.

С 1967 до 2002 года в кубинском Лурдесе располагался советский, а затем российский центр радиоэлектронной разведки. Во вьетнамском порту Камрань до 2002 года находилась крупнейшая зарубежная военно-морская база СССР. Осенью 2016 года в Минобороны заявляли, что ведомство прорабатывает вопросы возможного возвращения на Кубу и во Вьетнам. При этом об официальных переговорах с руководством стран речь пока не идет.
10.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Куба
Россия
США
Персоны
Бондарев Виктор

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.11 07:02
  • 1
Несколько опытных образцов ЗРК "Панцирь-СМ" уже разработаны
  • 13.11 06:56
  • 1
Российские разведчики получат запускаемый из "гранатомета" беспилотник
  • 13.11 06:53
  • 3
Долгое эхо длинной ночи
  • 13.11 06:46
  • 1
"Медведь набирает силу": читатели западных СМИ оценили боевого робота из РФ
  • 13.11 06:40
  • 1
Прошло пять лет: на воду спускают гигантскую подводную лодку "Князь Владимир"
  • 13.11 06:20
  • 45
Ближе к звездам: наземные испытания Falcon Heavy прошли успешно
  • 13.11 05:58
  • 5
Зимовка с ядерной начинкой
  • 13.11 05:47
  • 42
На появление у США новой ракеты средней дальности России придется ответить тем же - Бондарев
  • 13.11 05:14
  • 3
Минобороны потратит 735 млн рублей на защиту Су-25СМ от управляемых ракет
  • 13.11 02:51
  • 1
Американская мечта о средней ракете
  • 13.11 01:29
  • 1
Марокко расширяет военное сотрудничество с Россией
  • 13.11 01:24
  • 1
Авиагруппа "Русские витязи" показала "бочку" на авиашоу в Дубае
  • 13.11 01:15
  • 1
Разогнали вооружения: на что США потратят $700 млрд из военного бюджета
  • 13.11 00:59
  • 35
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 12.11 20:53
  • 8
Blue Origin вскоре завершит строительство "фабрики по производству ракет"
другие обсуждаемые темы