ВКС приняли первую партию новейших вертолетов Ми-28УБ
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Учебно-боевой вертолет Ми-28УБ. Архивное фото.
Источник: © Фото : ОАО "Вертолеты России"
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В Воздушно-космических силах (ВКС) РФ приняли первую партию новейших вертолетов Ми-28УБ, сообщает в четверг департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
"Специалисты Воздушно-космических сил завершили прием первой партии новейших учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ на заводе-изготовителе в Ростове-на-Дону. Представители инженерно-авиационной службы и летный состав провели контрольные проверки работы техники в различных режимах на земле и в воздухе", - говорится в сообщении.
В ближайшее время пара вертолетов будет перебазирована в Центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в Тверской области.
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10.11.2017
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