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Грушко прокомментировал отказ Афганистана от поставок вертолетов из России

13.11.2017 РИА Новости 126 0
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Вертолетный парк ВВС Афганистана. Архивное фото
Вертолетный парк ВВС Афганистана. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Андрей Грешнов

БРЮССЕЛЬ, 10 ноя - РИА Новости. Перевод ВВС Афганистана с российских вертолетов на натовские вызывает вопросы и не стыкуется с задачами стабилизации ситуации в стране, заявил постпред России при НАТО Александр Грушко.

В четверг исполняющий обязанности министра обороны Афганистана Тарик Шах Бахрами сообщил журналистам, что Кабул больше не нуждается в российских вертолетах, потому что получает вертолеты от стран - членов НАТО, машины российского производства в переходный период обслуживаются через другие страны.

"Не секрет, что Пентагон закупал наши вертолеты для передачи афганским военным. Поэтому у профессионалов, конечно, анонсированные планы перехода на другие системы вооружений не могут не вызывать вопросов как с точки зрения влияния, которое это будет иметь на эффективность вооруженных сил, так и самих трудностей такого перехода", - заявил Грушко российским журналистам.

По его словам, "переподготовка даже обученных пилотов требует не только больших усилий, но и значительного времени".

"Мотивы, которыми руководствовались в Пентагоне, разрабатывая такие схемы, понятны. Но они слабо стыкуются с задачами стабилизации страны и установления контроля правительства над всеми провинциями", - сказал постпред. Он напомнил, что "американские генералы, находившиеся в Кабуле, обращались с просьбой к членам СРН (Совета Россия - НАТО. - Прим. ред.), чтобы мы дали новые средства, чтобы мы расширяли проекты, которые обеспечивали бы жизненный цикл российских вертолетов, находящихся на вооружении афганской армии, поскольку именно они составляют основу боевой мощи, если можно так говорить применительно к Афганистану, афганских ВВС".

"Без состоятельных ВВС невозможно будет обеспечить контроль над территорией страны", - указал дипломат. Грушко отметил, что американские генералы "приветствовали запуск проекта по подготовке афганских техников на российской базе и создание системы обеспечения их сертифицированными запчастями и призывали к другим шагам".
10.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Афганистан
Россия
США
Проекты
NATO

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