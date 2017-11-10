Мнение: ответственность за возможный срыв встречи Путина и Трампа несут США



Дональд Трамп и Владимир Путин.

Источник: © РИА Новости / Виталий Подвицкий Дональд Трамп и Владимир Путин.Источник: © РИА Новости / Виталий Подвицкий

Формальная встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите АТЭС во Вьетнаме не состоится, заявила в пятницу секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По словам Сандерс, которую цитирует агентство Bloomberg, формальную встречу не удастся организовать из-за плотного рабочего графика президента США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что согласование все еще продолжается, ясности пока нет.

Кремль и Вашингтон не исключали того, что президенты могут встретиться на полях саммита АТЭС, который проходит во Вьетнаме 10-11 ноября. Путин уже прибыл в страну. У него запланирован ряд двусторонних встреч, в том числе с японским премьером, лидерами Китая, Вьетнама, Филиппин.

Ранее Трамп назвал возможные переговоры с российским лидером важными. По его словам, Москва может помочь усилить давление на Пхеньян.

Темами для обсуждения также назывались урегулирование на Украине, Сирия и борьба с терроризмом.

Последний раз лидеры общались на полях саммита G20 в Германии в июле.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в эфире радио Sputnik высказал мнение, что американский лидер вновь оказался под давлением внутриполитических обстоятельств.

"Считаю, что ответственность за срыв встречи несет американская сторона. Неоднократно наше государство, наш лидер демонстрировали готовность встречаться, обсуждать вопросы, которые накопились в двусторонних отношениях. Более того, без обсуждения и непосредственного участия США и РФ в принципе невозможно решение глобальных вопросов. Поэтому отсутствие политической коммуникации, отсутствие встреч, на которых обе стороны смогли бы обменяться мнениями, попытаться найти точки соприкосновения - это факт, безусловно, печальный, который сказывается не только на двусторонних отношениях, но и на системе международных отношений в целом. Поэтому очень жаль, что в очередной раз, видимо, под давлением внутриполитических обстоятельств, которые есть в США, Дональд Трамп вынужден разменивать более-менее устойчивые позиции внутри Соединенных Штатов на то, чтобы продемонстрировать свою несостоятельность в контексте внешней политики", - сказал Никита Данюк.