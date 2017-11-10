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Встреча Путина и Трампа не состоится, сообщил Белый дом

13.11.2017 РИА Новости 75 0
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Формальная встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите АТЭС во Вьетнаме не состоится, заявила представитель Белого дома Сара Сандерс. Ее цитирует агентство Блумберг.

По словам Сандерс, встречу не удастся организовать из-за плотного рабочего графика американского лидера.

В Кремле эти данные не подтвердили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что согласование все еще продолжается, ясности пока нет.

Москва и Вашингтон не исключали, что президенты могут встретиться на полях саммита АТЭС, который проходит во Вьетнаме 10-11 ноября. Путин уже прибыл в страну. У него запланирован ряд двусторонних встреч, в том числе с японским премьером, лидерами Китая, Вьетнама, Филиппин.

Ранее Трамп назвал возможные переговоры с российским лидером важными. По его словам, Москва может помочь усилить давление на Пхеньян.

Темами для обсуждения также назывались урегулирование на Украине, Сирия и борьба с терроризмом.

Последний раз лидеры общались на полях саммита G20 в Германии в июле.

В Москве считают, что отношения России и США находятся на "беспрецедентно низком уровне". В 2014 году на фоне присоединения Крыма и ситуации на Украине Вашингтон ввел в отношении Москвы санкции, которые затем неоднократно расширялись. Россия приняла ответные меры.
10.11.2017
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