Рогозин высмеял ЦРУ за вирус, маскирующийся под "Касперского"
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин прокомментировал сообщение о вредоносном коде ЦРУ США, который маскируется под продукты "Лаборатории Касперского". Он заявил, что "русские хакеры", о которых так много говорят в Соединенных Штатах, такие же "русские", как сам Рогозин - балерина Большого театра.
Ранее в четверг портал Wikileaks сообщил, что ЦРУ использовало инструмент для маскировки своих программ так, что источниками вирусов кажутся другие компании, в частности, "Лаборатория Касперского".
Wikileaks утверждает, что используемый ЦРУ инструмент Hive позволяет относить работу вредоносных программ к доменам, которые не выглядят подозрительно. При этом созданные ЦРУ сертификаты аутентификации имитируют те, что используются реальными компаниями. Портал сообщает о трех случаях, когда Hive имитировал сертификаты "Лаборатории Касперского".
Министерство внутренней безопасности США ранее предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. В "Касперском" заверили, что компания не помогает никаким правительствам в кибершпионаже или агрессивной деятельности в киберпространстве.
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09.11.2017
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