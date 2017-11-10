ВМФ впервые готовит водолазов для погружения на 400 метров
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Водолазы-спасатели внутри водолазного колокола.
Источник: © Фото : СПАСР ВМФ
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российский Военно-морской флот начал готовить водолазов для погружения на 400 метров и более с борта океанского спасательного судна "Игорь Белоусов", сообщил журналистам начальник службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ Дамир Шайхутдинов.
"Служба поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ России приступила к подготовке водолазов для погружения на 400 метров и более с борта океанского спасательного судна "Игорь Белоусов"", - заявил офицер.
По его словам, в ближайшее время главком ВМФ Владимир Королёв утвердит детализированный план этой подготовки. Планируется, что погружение водолазов на эту глубину может состояться летом-осенью 2018 года.
Шайхутдинов также отметил, что в основу этой подготовки ляжет успешный опыт погружения водолазов ВМФ на глубину более 300 метров с борта "Игоря Белоусова" на Тихоокеанском флоте в октябре-ноябре 2017 года.
"Речь идет о возрождении отечественной школы акванавтов ВМФ. Именно такую квалификацию (акванавт) получают водолазы службы поисковых и аварийно-спасательных работ, освоив на практике методику работы в условиях длительного пребывания и работы под водой", - пояснил он.
Подготовка к погружению ведется поэтапно, сказал Шайхутдинов. В 2016 году на этом же судне были отработаны водолазные спуски методом кратковременных погружений, а в 2017 году водолазы осваивают спуски методом длительного пребывания на глубину 30 метров с выходом в водную среду. Завершающим этапом становится погружение на 300 метров.
Шайхутдинов пояснил, что принятое в 2015 году состав ВМФ спасательное судно "Игорь Белоусов" проекта 21300 успешно выполняет задачи поисково-спасательного обеспечения в составе Тихоокеанского флота. Учитывая, что "Игорь Белоусов" - первый спасатель нового поколения в составе российского Военно-морского флота, опыт его использования анализируется, и прорабатываются различные направления улучшения судов этого проекта.
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10.11.2017
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