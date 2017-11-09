"Пенсионер" даёт жару



Крейсер USS Mobile Bay.

Источник: navaltoday.com Крейсер USS Mobile Bay.Источник: navaltoday.com

Американский крейсер типа Ticonderoga стал передовым кораблём американского флота. Вчера, 8 ноября, портал navaltoday.com сообщил о том, что ВМС США провели испытания системы Aegis baseeline 9 на тридцатилетнем корабле USS Mobile Bay.

В прошлом году крейсер USS Mobile Bay был отправлен на доработку своей боевой системы Aegis – предыдущая версия (baseeline 8) была обновлена до новейшей baseeline 9. В командовании ВМС США указывают, что проведённая модернизация позволит кораблю полноценно взаимодействовать с авиацией благодаря установленной системе Naval Integrated Fire Control-Counter Air (NIFC-CA), а также даст возможность использовать новейшие ракеты SM-6. Кроме того, система Aegis baseeline 9 позволит существенно увеличить точность и дальность применения ракетного вооружения корабля.

В ходе тестирования с борта крейсера выпустили две зенитные ракеты SM-2 и одну ESSM. По сообщению пресс-службы ВМС США, задачи тестирования успешно выполнены, подтверждены возможности обновлённой системы по управлению огнём, а также "некоторые новые функции".

"Это поразительно, что наш 30-летний корабль сегодня стал самым продвинутым на флоте. Мы опробуем передовые технологии, которые затем получат остальные корабли ВМС США", – рассказал командир крейсера Mobile Bay Джеймс Сторм.

Пуск ракет с крейсера USS Mobile Bay. Источник: navaltoday.com

Aegis – американская корабельная многофункциональная боевая информационно-управляющая система, которая представляет собой интегрированную сеть средств контроля, управления и поражения. Система позволяет принимать и обрабатывать информацию с датчиков других кораблей и летательных аппаратов, передавая координаты целей на их пусковые установки. На сегодняшний день Aegis используется военно-морскими силами США, Испании, Норвегии, Республики Корея, Австралии и Японии (в общей сложности ею оборудовано более 100 кораблей).

USS Mobile Bay – седьмой корабль в серии из 27 ракетных крейсеров типа Ticonderoga, построенных для ВМС США. Крейсера этого типа стали первыми кораблями в американском флоте, оснащёнными системой Aegis. Mobile Bay заложили летом 1984 года, в состав ВМС США он был принят 21 февраля 1987 года. Крейсеры типа Ticonderoga вооружены крылатыми ракетами Tomahawk, противолодочными ракетами ASROC, а также зенитными управляемыми ракетами SM-2 и SM-3. Полное водоизмещение кораблей этого типа составляет 9800 т, длина – 172 м, ширина – 16 м.