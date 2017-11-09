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Литва запросила американские бронемашины L-ATV

10.11.2017 Warspot 346 0
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Сборка бронированных машин Oshkosh L-ATV.
Сборка бронированных машин Oshkosh L-ATV.
Источник: defensenews.com

Литовская армия может получить на вооружение новейшие американские внедорожники. Сегодня, 9 ноября, портал defensenews.com сообщил о том, что Минобороны Литвы запросило у американского военного ведомства бронемашины L-ATV.

Бронированные внедорожники Oshkosh Defense L-ATV начали поступать на вооружение американской армии в прошлом году. Модификации L-ATV для ВС США получили название JLTV (Joint Light Tactical Vehicles), в рамках первого этапа замены автомобилей HMMWV для армии планируется закупить почти 17 000 новых машин. Первым импортёром машин L-ATV станет Великобритания, заказавшая поставку в январе текущего года.

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Сборка бронированных машин Oshkosh L-ATV.. Источник: defensenews.com

Всего для нужд литовской армии планируется закупить порядка 200 бронемашин L-ATV, поставка которых должна начаться в 2021 году. По словам министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса, он уже обсудил этот вопрос с американским коллегой Джеймсом Мэттисом, и стороны пришли к предварительному согласию.

Oshkosh L-ATV — бронеавтомобиль массой 6,4 т с адаптивной подвеской (максимальный клиренс — 51 см). Машина пригодна для десантирования на парашютных системах и перевозки по воздуху (в том числе, на внешних подвесах вертолётов) и выпускается в двух- и четырёхместном вариантах. Машина имеет базовое бронирование, защищающее экипаж от огня стрелкового оружия среднего калибра, а также подрыва мин и фугасов. При необходимости на автомобиль можно установить дополнительную навесную броню.

Базовый двигатель L-ATV — дизельный мотор объёмом 6,6 л и мощностью 300 л. с. В качестве опции автомобили могут комплектоваться дизель-электрическими гибридными установками, способными питать наружное электрическое оборудование. Машина может вооружаться 7,62-мм пулемётом М240, 40-мм автоматическим гранатомётом Мk19, противотанковым ракетным комплексом TOW или любым другим совместимым вооружением, устанавливаемым на дистанционно управляемом модуле.
09.11.2017
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принадлежат Warspot
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Литва
США
Продукция
BGM-71 ТOW
HMMWV
JLTV
Компании
Oshkosh

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