НАТО наводит мосты рядом с Россией



Блок НАТО.

Источник: Christian Hartmann/Reuters Блок НАТО.Источник: Christian Hartmann/Reuters

НАТО реформирует свои структуры командования в Европе

НАТО планирует создать новые командования в Европе, чтобы увеличить мобильность сил военного блока вдоль границ с Россией. Планируется создать две новых командных структуры, которые ускорят развертывание ВС альянса, расширить дороги, укрепить мосты, а также привести к единообразию европейские пограничные правила. Эта инициатива - в приоритетах на переговорах министров обороны стран-членов НАТО, которые начались в Брюсселе 8 ноября.

Министры обороны стран-членов НАТО в ходе встречи в Брюсселе договорились о новой командной структуре военного блока. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам первого дня встречи, сообщается на сайте Североатлантического альянса.

"Сегодня мы договорились о разработке плана нашей адаптированной командной структуры, которая станет основой для нашей дальнейшей работы. Это еще больше укрепит нашу способность быстро и эффективно укреплять союзников", - сказал он.

В рамках реформы будет создано два новых командования, одно - для обеспечения военных логистических операций между Северной Америкой и Европой, другое - с аналогичными задачами в Европе. Кроме того, в структуре управления военного блока создается Центр киберопераций.

"Мы договорились, что мы сможем использовать кибернетические ресурсы союзников в миссиях и операциях НАТО, - заявил генсек. - Данные ресурсы будут сохранятся во владении стран-участниц, также как они сохраняют контроль над танками, кораблями и самолетами в ходе миссий НАТО".

Ранее о планах Североатлантического альянса ускорить процесс развертывания своих вооруженных сил в Европе и в принципе улучшить их мобильность сообщала постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон на брифинге в преддверии встречи министров обороны альянса в Брюсселе.

По словам Хатчисон, такая необходимость возникла в связи с повысившимися угрозами безопасности стран-членов НАТО после присоединения Крыма к России в 2014 году. Министры обороны НАТО должны обсудить эту инициативу в Брюсселе.

"В целом, мы точно будем обсуждать наши позиции по обороне и военному сдерживанию, - рассказала Хатчисон, - Речь идет в том числе о структуре командования. Совсем недавно мы обсудили с членами ЕС и НАТО вопросы мобильности: как легко наши вооруженные силы могут передвигаться по территории всех наших стран-участниц. Эти дискуссии были очень полезны и позитивны".

По ее словам, главная задача на этом этапе - решить все юридические проблемы, препятствующие прохождению войск стран-членов альянса через границы внутри блока. "Это один из приоритетов в нашем партнерстве со странами ЕС, - добавила Хатчисон. - Мы расширяем сотрудничество не только с каждой из стран по отдельности, но и просим руководство всего Евросоюза помочь разобраться с препятствиями, например, с требованиями погранслужб или с недостаточно развитой инфраструктурой. Речь идет не только о дорогах, но и о железнодорожном и воздушном сообщении".

Другая тема, которую Хатчисон подняла в контексте отношений России и НАТО, были учения "Запад-2017", проведенные РФ и Белоруссией в середине сентября. По словам американского дипломата, альянс "очень разочарован" учениями. Хатчисон утверждает, что на "Западе" Венское соглашение ОБСЕ по наблюдению и контролю за учениями соблюдено не было.

"Россия должна приглашать наблюдателей, если в учениях принимают участие более 13 тысяч военнослужащих. Очевидно, что в "Западе-2017" принимало участие на тысячи военнослужащих больше", - рассказывала Хатчисон.

Она также добавила, что вопрос учений поднимался и в рамках последних переговоров в рамках Совета Россия-НАТО. "Мы поднимали этот вопрос на переговорах с русскими. Они постарались объяснить, что каждая из операций в рамках "Запада" организуется отдельно, поэтому такое положение дел не нарушает венский документ", - рассказала американский постпред, добавив, что руководство военного блока не согласилось с доводами РФ и настаивает, что учения нарушают букву и дух заключенных соглашений.

По официальным данным Минобороны РФ, к маневрам в рамках "Запада-2017" было привлечено чуть менее 13 тысяч военнослужащих. Из них от Белоруссии - около 7,2 тысяч человек. Обвинение в нарушении международных соглашений Москва отвергает.

Надо отметить, что и в 2013, и в 2009 году учения "Запад" проводились ровно с привлечение ровно такого же числа военнослужащих - чуть менее 13 000 человек. Но тогда никаких протестов со стороны иностранных наблюдателей не возникало.

Двухдневная встреча министров обороны НАТО проходит в Брюсселе 8-9 ноября. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что главы военных ведомств стран-членов альянса согласятся на пересмотр структуры командования объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе, о чем он сообщил в ходе пресс-конференции.

"Наша командная структура является основой альянса. В течение десятилетий она менялась, чтобы соответствовать изменяющимся условиям безопасности. И она должна продолжать развиваться, чтобы оставаться прочной, гибкой и полностью отвечающей заданным целям. Военная мобильность является ключем к нашей защите и политике сдерживания. Но речь идет не только о новых командованиях. Нам также необходимо обновить наши военные требования к гражданской инфраструктуре - дорогам, железным дорогам и аэропортам. Это жизненно важно для НАТО", - приводятся слова Столтенберга на официальном сайте альянса.

Отвечая на вопрос журналистов о том, чем будут заниматься новые структуры в командовании альянса, он пояснил, что военному блоку нужна "структура, чтобы организовывать, руководить и содействовать развертыванию сил НАТО в различных миссиях и операциях".

"Командная структура - это то, что позволяет всем 29 странам-членам блока работать вместе и развертывать силы в операциях. Но чтобы иметь возможность это делать, нам нужна командная структура, которая будет следить за тем, что у нас есть нужные силы с нужным оборудованием в нужном месте и в нужное время", - отметил он.

НАТО придерживается стратегии сдерживания России с начала 2016 года. В ее рамках в 20017 году в Польше и трех странах Балтии были размещены дополнительные батальоны военных из США и Западной Европы. Расширить присутствие НАТО в своем регионе страны Балтии просили в связи с действиями России, связанными с присоединением Крыма.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Российская сторона считает итоги референдума легитимными, однако на Западе их не признают. Согласно логике политиков Литвы, Латвии и Эстонии, где проживает значительное число этнических русских, по аналогичному сценарию может проходить вторжение в их страны. На Западе также неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в конфликт на Украине. Москва факт участия в нем российских военных отрицает.

Амалия Затари