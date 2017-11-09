Приоритеты российских вооружённых сил (Al-Ahed News Website, Ливан)



Пуск крылатых ракет "Калибр" с фрегата "Адмирал Эссен".

Источник: © Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС Пуск крылатых ракет "Калибр" с фрегата "Адмирал Эссен".Источник: © Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

Руководство Минобороны России заявило, что развитие стратегических ядерных сил и высокоточного оружия станет приоритетом в государственной программе вооружений на 2018-2025 годы.

Заместитель министра обороны Юрий Борисов сообщил в интервью газете "Военно-промышленный курьер", что ядерные силы являются основным сдерживающим фактором для потенциальной агрессии против России.

"Наш ракетно-ядерный щит должен быть надежным, чтобы ни у кого не возникло даже мысли попробовать нас на прочность", - сказал он.

Также Борисов отметил, что высокоточное оружие стало играть все большую роль в современных региональных конфликтах, и он уверен, что к 2025-2026 годам в России появятся новые виды оружия, которые внесут серьезные изменения в боевую стратегию и тактику.

Как сообщалось ранее на сайте "Правда.Ру", те же межконтинентальные баллистические ракеты, по оценкам экспертов, могут доставить боеголовку весом до 10 тонн в любую точку мира, будь то через Северный полюс или Южный. Это может разрушить американские планы по развёртыванию ПРО.

Кроме того, этот новый тип ракеты под названием "Сармат" можно использовать в качестве носителя объектов, скорость которых превышает скорость звука. Например, таким объектом может быть самолет, который был назван в прессе "объектом 4202". Предполагается, что ракета "Сармат" должна заменить ракетную систему "Воевода" (известную как SS-18 "Сатана"). Последняя была принята на вооружение в 1988 году и ее служба продлевалась не один раз, однако, очевидно, бесконечно это делать невозможно.

Кроме того, в настоящее время изучаются возможности решения новых задач, стоящих перед стратегическими ракетными войсками России. В частности, обсуждаются способы реагирования на американскую концепцию быстрого глобального удара при помощи традиционного оружия. Так, тяжёлые межконтинентальные стратегические ракеты могут быть оснащены высокоточными блоками с обычными взрывчатыми веществами.

Ранее в тот же день министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что в будущем ядерное оружие может перестать играть роль стратегического сдерживающего фактора и может быть заменено высокоточным классическим оружием.

Несколько дней назад президент России Владимир Путин участвовал в учениях по управлению стратегическими ракетно-ядерными силами. Во время учений российский лидер лично произвёл запуск ракет, благодаря чему манёвры оказали особое впечатление на зрителей. В ходе учений были запущены четыре межконтинентальные баллистические ракеты, а самолеты дальней авиации выпустили крылатые ракеты. Разумеется, такой масштаб учений должен нести в себе своего послание "партнерам", которые продолжают истерию по поводу "российского вмешательства".

Будет ли все это иметь "успокаивающий" эффект? Этого следует ожидать. Стоит ли при каждом случае искать скрытое значение событий?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин лично произвёл запуск четырёх баллистических ракет, и объявил, что во время учений отрабатывалась координация между стратегическими ракетными войсками, атомными подводными лодками в Северном море и Тихом океане, а также самолётами дальней авиации российских ВВС.

Тем временем российские вооруженные силы недавно нанесли новый ракетный удар по позициям террористов на территории Сирии. Ракеты были запущены с российского фрегата "Адмирал Эссен" и подводной лодки "Краснодар".

Перед этим российский флот выпустил несколько крылатых ракет по целям террористов в Сирии из Каспийского моря. Особое значение нового удара заключается в том, что он был совершён из Средиземного моря, так как Россия заявила, что хочет дать понять Западу, что в Средиземном море присутствуют как ее надводные военные корабли, так и подводные лодки, которые оснащены всем необходимым оружием для использования в различных условиях. Кроме того, присутствие подводных лодок в Средиземном море означает наличие базы или баз для обеспечения логистических и материально-технических потребностей этих подводных лодок. Все это несет в себе сообщение для западного блока и террористов всех мастей, что Россия может осуществлять боевые миссии в любом месте, в любых морях и океанах мира.

Эти события имеют особое значение в свете ухудшения ситуации в Ливии. Не так давно Египет подвергся террористическим атакам и был вынужден совершить налеты на террористов на ливийской территории. Теперь же Россия доказывает, что в случае необходимости может участвовать в борьбе против терроризма на ливийской земле.

Текущая тенденция также имеет особое значение с точки зрения напряженной ситуации на Балканах, особенно на фоне конфликта между Сербией и Косово, которое стало базой НАТО, и тревожной ситуации в Македонии, которую западный блок планирует разделить. Страны Запада работают над тем, чтобы спровоцировать эскалацию конфликта на Балканах, что вызывает озабоченность. Как следствие, то, что сегодня делает российская армия, может оказать влияние на мнение западных стратегов, которые хотят повторить сценарий балканской войны - войны всех против всех.

Сегодня Россия легко использует проливы Босфор и Дарданеллы. Так, несмотря на что Турция является членом НАТО, в то же время она ищет способы защитить свои интересы и безопасность, что ей и предлагает Россия.

Таким образом, российский ракетный удар из Средиземного моря - это сообщение террористам и западному блоку, и они должны правильно понять содержание этого сообщения.

Джордж Хадад (George Hadad)