StratCom: Русскоязычные боты и тролли заполонили социальные сети
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Доклад StratCom.
Источник: twitter.com/STRATCOMCOE
Американское посольство в Риге в Твиттере публикует "предупреждение" о том, почему не нужно использовать русский язык при переписке в Глобальной сети, включая группы в социальных сетях. Дипмиссия США, ссылаясь на доклад оперативной рабочей группы по стратегическим коммуникациям в Европе StratCom, сообщает, что якобы 60% сообщений на русском языке в Твиттере генерируется роботами.
При этом заявлено, что англоязычные боты проявляют активность "лишь" на 39%.
Фактически речь идёт о попытке представить не только Россию, но даже и сам русский язык, как нечто опасное, как то, от чего нужно непременно отказаться, так как это "несёт угрозу". То же ведомство заявляет о массовых "атаках со стороны пророссийских троллей".
Напомним, что ранее было проведено исследование, в котором приводятся значения по снижению числа русскоговорящих в мире. За последние два с лишним десятилетия число русскоязычных по всему миру сократилось примерно на 50 миллионов человек! Теперь пронатовские структуры в Европе пытаются объявить, что русские используют для наполнения социальных сетей сообщениями на 60% сетевых роботов, чтобы "ловить на удочку доверчивых европейцев". В конечном итоге всё снова сведётся к идее о необходимости дополнительно скинуться на противодействие "российской угрозе".
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09.11.2017
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